Чи може Трамп дати Україні «томагавки»? Президент України дав відповідь

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський заявив, що Трамп може надати Україні далекобійні ракети «Томагавк»
фото: Білий Дім

Зеленський: «На останній зустрічі я не почув «ні»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з  президентом США Дональдом Трампом почув готовність Сполучених Штатів розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів. Про це Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

Глава держави нагадав, що ще торік уперше порушив питання передачі Україні потужних далекобійних систем під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку.

«Президент Трамп може дати Україні деякі речі, про які ми говорили. Вони точно можуть посилити Україну, деякі далекобійні речі, які дуже для нас важливі. Ми говорили про це питання вперше восени минулого року, коли Трамп ще проходив виборчий процес. Зараз на останній зустрічі я не почув «ні». Почув, що будуть працювати на технічному рівні та розглядати цю можливість», – зазначив Зеленський.

Як зазначає президент, питання далекобійних ракет він порушував і під час попередньої адміністрації у Вашингтоні, однак тоді Білий дім відмовив. Тепер же, підкреслює Зеленський, важливо, щоб США використали всі можливості для зміцнення української оборони.

«Так само це питання я піднімав ще за часів адміністрації Байдена, але тоді була відмова. І це зараз важливий сигнал – посилення України усіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, – «томагавки». Всі такі речі можуть посилити Україну і змусити рускіх бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл перемовин. І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що Росія намагається показати можливе постачання США ракет Tomahawk Україні як «небезпечну ескалацію», щоб відлякати Вашингтон від передачі зброї, зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Росія активно намагається відрадити США від передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, заявляючи про нібито ризик «прямого зіткнення з НАТО». Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков попередив адміністрацію президента Трампа про небезпеку надання Україні таких озброєнь і зазначив, що «імпульс до врегулювання конфлікту в Україні практично вичерпаний».

У Білому домі висловлюють занепокоєння через можливість контролю за тим, як Київ використовуватиме крилаті ракети Tomahawk. 

