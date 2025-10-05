Головна Країна Наука та освіта
Уряд готує деяким учителям України підвищення виплат: хто отримає

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Уряд готує деяким учителям України підвищення виплат: хто отримає
Підвищення виплат є частиною підтримки вчителів, які забезпечують освіту дітей у прифронтових регіонах
фото з відкритих джерел

Із 1 вересня 2025 року вчителі 84 громад на прифронтових територіях отримуватимуть доплату 5200 грн.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення доплат за роботу в несприятливих умовах для вчителів, які працюють у прифронтових територіях. Розмір виплати зросте з 2000 грн до 4000 грн (5200 грн до сплати податків) на місяць. Для педагогів із навантаженням понад одну ставку доплата збільшуватиметься пропорційно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Нові виплати нараховуватимуться з 1 вересня 2025 року, а в жовтні вчителі отримають кошти за два місяці. Для реалізації цієї ініціативи з державного бюджету виділено додаткові 372,3 млн гривень, що забезпечать виплати до кінця року.

Збільшену доплату отримають 25 735 педагогічних працівників (29 342,3 ставки) із 84 територіальних громад у дев’яти областях України:

  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Луганській;
  • Миколаївській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Чернігівській.

Ці громади розташовані в зонах підвищеної небезпеки через близькість до лінії фронту, де педагоги продовжують працювати в складних умовах.

Підвищення виплат є частиною підтримки вчителів, які забезпечують освіту дітей у прифронтових регіонах, попри постійні обстріли та небезпеку. Уряд підкреслює важливість їхньої роботи для збереження стабільності освітнього процесу в умовах війни.

Нагадаємо, у 2026 році зарплати вчителів зростуть на 50%. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників відбудеться двома етапами – 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026.

Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона. За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

До слова, понад 1,5 млрд грн закладено в проєкті державного бюджету на 2026 рік. Документ закладає підвищення соціальних стандартів, зокрема прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, одночасно зберігаючи пріоритет за фінансуванням безпеки та оборони.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розраховує наступного року отримати гроші від нових податків з громадян. Ці норми містяться в проєкті державного бюджету на 2026 рік.

Зокрема, нардеп Ярослав Железняк проаналізував проєкт бюджету на 2026 рік та назвав, які відомства отримають найбільше грошей, а які – найменше.

Теги: гроші безпека Юлія Свириденко вчитель

