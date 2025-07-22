Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загинув поблизу селища Удачне на Донеччині. Згадаймо Владислава Леусенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Загинув поблизу селища Удачне на Донеччині. Згадаймо Владислава Леусенка
Офіцеру Владиславу Леусенку назавжди 25
колаж: glavcom.ua

З перших днів війни Владислав брав участь у бойових діях під Харковом, де отримав нагороду та посвідчення учасники бойових дій

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Леусенка.

Лейтенант Владислав Леусенко на псевдо Лео загинув 19 березня 2025 року поблизу селища Удачне в Покровському районі Донеччини. Він зазнав смертельних поранень внаслідок атаки ворожого FPV-дрона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Меморіал героїв та дружину захисника Вікторію Леусенко.

Народився Владислав Леусенко 13 червня 1999 року в місті Лозова, Харківської області. Навчався у Лозівському ліцеї №4, де закінчив дев'ять класів. Закінчивши школу вступив до Лозівського центру професійної освіти, де здобув професії плиточника-облицювальника та маляра-штукатура. Та головним покликанням його життя стала служба у Національній гвардії України. 

У 2019 році після строкової служби Владислав підписав контракт та вступив до Національної академії Нацгвардії України
У 2019 році після строкової служби Владислав підписав контракт та вступив до Національної академії Нацгвардії України
фото: Вікторія Леусенко

У 2019 році після навчання пішов на строкову службу до військової частини 3002 у місті Львів, де підписав контракт та продовжив своє навчання в Національній академії Національної гвардії України (командно-штабний факультет), після закінчення навчання йому було присвоєно військове звання лейтенант.

У 2019 році після навчання пішов на строкову службу, де підписав контракт та продовжив своє навчання в Національній академії Національної гвардії України
У 2019 році після навчання пішов на строкову службу, де підписав контракт та продовжив своє навчання в Національній академії Національної гвардії України
фото: Вікторія Леусенко

У повномасштабній війні захищав Україну на посаді командира взводу розвідки спеціального призначення першої роти оперативного призначення третьої бригади оперативного призначення імені Петра Болбочана другого батальйону оперативного призначення, військової частини 3017 гвардії наступу «Спартан».

З перших днів війни Владислав брав участь у бойових діях під Харковом, де отримав нагороду та посвідчення учасники бойових дій.

«Владислав був завжди прикладом для всіх. Він був вірним другом, найкращим братом, люблячим сином і чоловіком. Він навчив любити та допомагати іншим. Був опорою для всієї родини. В памʼяті він залишив образ мужнього, світлого та справедливого чоловіка. Він був дуже добрим до всіх. Ми пишаємось його мужністю та силою духу. Під час останнього бойового завдання він дивився смерті в очі, попри загрозу власному життю рятував побратимів.

Під час повномасштабної війни Владислав захищав Україну у лавах третьої бригади оперативного призначення «Спартан»
Під час повномасштабної війни Владислав захищав Україну у лавах третьої бригади оперативного призначення «Спартан»
фото: Історії полеглих захисників України

Він завжди в першу чергу думав про безпеку інших. Говорила йому не геройствувати, але це було не про нього, бо він був народжений Героєм. Таких людей, як наш Лео, ми ніколи не зустрічали і навряд зустрінемо, він був у нас єдиним. У нього було багато мрій та планів на життя. Він чекав літа, щоб з родиною поїхати до моря, це була його мрія… », – розповіла дружина Вікторія.

Поховали захисника у його рідному місті Лозова Харківської області на місцевому кладовищі.

У Владислава Леусенка залишилися мама, старша сестра та дружина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни різними способами прагнуть натиснути на українське суспільство, щоб воно погодилось на капітуляцію
Капітуляція? Про «перемовний трек» з Росією і завдання Умєрову
19 липня, 11:50
Ймовірний убивця, чию справу зараз розглядають у львівському суді – В’ячеслав Зінченко, був достатньою мірою розігрітий ненавистю до Ірини Фаріон
Юрій Сиротюк: Усі хейтери Ірини Фаріон керували рукою вбивці
16 липня, 11:55
Літній наступ Росії, який триває вже два місяці, переважно на сході України, загруз у наполегливій обороні українців
Естонська розвідка повідомила, на якому напрямку росіяни можуть прорвати фронт
21 червня, 18:59
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
23 червня, 08:14
Ліна Костенко поділилася думками про війну, українців та історію
«Мені треба знайти істинну причину». Ліна Костенко розповіла, над чим працює зараз
12 липня, 13:59
Психологиня пояснила, як спека впливає на психіку
Спека виснажує психіку: психологиня порадила, як долати дратівливість й втому
20 липня, 19:00
Вбивство власних бійців є поширеною практикою «мотивації» серед командирів армії держави-агресора
Російський командир наказав пристрелити власного пораненого бійця – перехоплення ГУР
19 липня, 11:11
Відкриття виставки «Сліди…» молодого художника Артура Котика
Куди сходити у Києві 14-20 липня: дайджест культурних подій
12 липня, 19:04
Шуфрич хоче, щоб судді оголошували повні тексти ухвал, а не короткі частини
Шуфрич посидів за гратами і написав законопроєкт про захист ув’язнених
18 липня, 17:00

Суспільство

Загинув поблизу селища Удачне на Донеччині. Згадаймо Владислава Леусенка
Загинув поблизу селища Удачне на Донеччині. Згадаймо Владислава Леусенка
Штрафи ТЦК за неоновлення даних. Що змінилося і чого чекати військовозобов'язаним
Штрафи ТЦК за неоновлення даних. Що змінилося і чого чекати військовозобов'язаним
Стало відомо, скільки засуджених служать у лавах ЗСУ
Стало відомо, скільки засуджених служать у лавах ЗСУ
Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року
Повернені з полону українці можуть допомогти звільненню своїх побратимів: подробиці
Повернені з полону українці можуть допомогти звільненню своїх побратимів: подробиці
79-річна рекордсменка з написання радіодиктантів зі Львова залишилась без житла через обстріл РФ
79-річна рекордсменка з написання радіодиктантів зі Львова залишилась без житла через обстріл РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
50K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
9362
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
5564
Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного
3535
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги – багатовекторна операція Білого дому

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua