Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року
На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 16 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1330-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 182 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою та 101 авіаційного удару, скинувши 225 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4429 обстрілів, з них 85 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотними апаратами, засіб протиповітряної оборони та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосував 32 ракети та скинув 28 керованих бомб, здійснив 164 обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у напрямках Лиману й Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Торське й Колодязі.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано два бойові зіткнення у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 14 атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 26 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського.

Нагадаємо, триває 1330-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи наблизять мир українські ракети
Чи наблизять мир українські ракети
29 вересня, 07:15
Більшість поляків готові залишитися та захищати країну у разі російської агресії
Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії
19 вересня, 04:07
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11191 танк
Втрати ворога станом на 19 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
19 вересня, 07:28
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року
21 вересня, 08:43
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10274 танків
Втрати ворога станом на 5 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 жовтня, 07:59
Ситуація на фронті 6 жовтня
Лінія фронту станом на 6 жовтня 2025. Зведення Генштабу
6 жовтня, 22:58
У цивільному житті чоловік захоплювався спортом, різними видами бойових мистецтв
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка
11 жовтня, 09:00
За словами Макрона, Франція з партнерами вивчає можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг в Україні
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
12 жовтня, 21:48
Трактор будемо використовувати в підготовці позицій першої лінії та другої лінії оборони, зауважив військовослужбовець на псевдо «Крюгер»
«Сталевий фронт» Ахметова передав морпіхам 39-ї бригади нову партію допомоги
Вчора, 13:23

Події в Україні

Удар по Дніпропетровщині: пошкоджено об’єкти енергетики, є постраждалий
Удар по Дніпропетровщині: пошкоджено об’єкти енергетики, є постраждалий
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року
Відключення світла: де запроваджено
Відключення світла: де запроваджено
Втрати ворога станом на 15 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ окупувала три населені пункти на Донеччині
РФ окупувала три населені пункти на Донеччині
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua