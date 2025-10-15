Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року

Нині триває 1330-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 182 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою та 101 авіаційного удару, скинувши 225 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4429 обстрілів, з них 85 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотними апаратами, засіб протиповітряної оборони та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосував 32 ракети та скинув 28 керованих бомб, здійснив 164 обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у напрямках Лиману й Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Торське й Колодязі.

На Слов’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано два бойові зіткнення у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 14 атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 26 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського.

Нагадаємо, триває 1330-й день повномасштабної війни в Україні.