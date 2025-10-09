Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна та Росія скоро сядуть за стіл переговорів – Трамп

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Росія скоро сядуть за стіл переговорів – Трамп
Трамп не виключив можливості запровадження додаткових санкцій проти Росії
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп наголосив, що Вашингтон разом із союзниками по НАТО посилює тиск, щоб досягти домовленості щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія найближчим часом можуть розпочати переговори. Про це повідомляє «Главком».

«Це жахлива війна. Вона стала найгіршою з часів Другої світової. Ми бачимо, як гинуть люди. Це Росія й Україна. Думаю, ми також долучимося до цього процесу. Є багато причин, чому вони мають це зробити. І, гадаю, вони незабаром сядуть за стіл переговорів», – сказав Трамп.

За словами президента США, Вашингтон разом із союзниками по НАТО посилює тиск, щоб досягти домовленості щодо України. Трамп також не виключив можливості запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося завершити сім воєнних конфліктів і він упевнений, що з часом зможе врегулювати ситуацію з Росією. 

Під час спілкування з журналістами у Білому домі американський президент висловив переконання, що питання відносин із Москвою можна буде вирішити дипломатичним шляхом.

«Ми врегулювали сім війн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Думаю, зрештою ми владнаємо ситуацію з Росією», – зазначив Дональд Трамп.

До цього, президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України може виявитися навіть складнішим, ніж досягнення миру на Близькому Сході. 

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що «майже прийняв рішення» про передачу Україні ракет Tomahawk. 

За словами Трампа, рішення про відправлення ракет «практично ухвалено», однак він хоче спершу переконатися, як саме Україна їх використовуватиме.

«Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять, куди відправлять, мабуть. Мені потрібно було б поставити це запитання», – зазначив він.

Як відомо, Володимир Зеленський просив дозволу у США на продаж ракет Tomahawk. У разі отримання такої зброї українські військові будуть бити по енергетичних та військових об'єктах РФ у відповідь на удари по українській інфраструктурі.

За словами президента, Трамп підтримав удари України по енергетиці та військових об'єктах РФ, якщо вона буде бити по енергосистемі України. Ракета Tomahawk має дальність 2500 км, що більше, ніж будь-яка зброя, яку західні країни передавали Україні.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичних об’єктах в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

До слова, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.

Теги: росія війна Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Насправді великої довіри у колі малих і великих диктаторів і так ніколи не було
Про цинізм тих, хто вчив нас демократії
21 вересня, 18:41
Що ще має зробити Росія, аби прокинулась Європа?
Критичний момент для континенту: Європа наближається до свого Перл-Харбору
5 жовтня, 18:01
Грем: Ми готові ухвалити закон, що дозволяє введення нових жорстких санкцій і тарифів, які ви (президент Трамп) зможете застосовувати на свій розсуд
Грем заявив, що після атаки на Польщу Конгрес готовий підтримати санкції проти Росії
10 вересня, 22:47
Трамп відзначить пам'ять Чарлі Кірка: що відомо про посмертну нагороду
Трамп відзначить пам'ять Чарлі Кірка: що відомо про посмертну нагороду
11 вересня, 21:06
Під час гасіння вогню окупанти цілеспрямовано повторно атакували рятувальників
Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото)
12 вересня, 15:31
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
20 вересня, 07:57
Трамп: Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка (Росії) котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню все
Атака на НПЗ у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
26 вересня, 05:44
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
23 вересня, 19:04
Канада сподівається привабити іноземних фахівців
Канада отримала унікальний шанс зупинити «відтік мізків»: усе через Трампа
25 вересня, 16:36

Політика

Трамп назвав країну, яку потрібно виключити з НАТО
Трамп назвав країну, яку потрібно виключити з НАТО
Трамп заявив, що Обама отримав Нобелівську премію миру «ні за що»
Трамп заявив, що Обама отримав Нобелівську премію миру «ні за що»
Україна та Росія скоро сядуть за стіл переговорів – Трамп
Україна та Росія скоро сядуть за стіл переговорів – Трамп
Трамп заявив, що Сектор Газа буде перебудований 
Трамп заявив, що Сектор Газа буде перебудований 
Сербія передала «гуманітарну допомогу» Курській області РФ
Сербія передала «гуманітарну допомогу» Курській області РФ
Трамп розкрив деталі підписання фінальної угоди щодо Гази
Трамп розкрив деталі підписання фінальної угоди щодо Гази

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua