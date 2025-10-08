Головна Світ Соціум
У день народження Путіна мер якутського міста оголосив траур

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У день народження Путіна мер якутського міста оголосив траур
Російські телеграм-канали охарактеризували оголошення трауру як «жорстку політичну акцію»
7 жовтня російський диктатор Володимир Путін відзначив 73-річчя

Мер якутського міста Покровськ Віктор Константинов з партії «Нові люди» оголосив триденний траур за загиблими російськими військовими 7 жовтня – саме у день народження президента Росії Володимира Путіна, передає «Главком».

З 7 по 9 жовтня скасовано всі розважальні заходи, щоб мешканці могли «зосередитися на підтримці родин загиблих та вшануванні їхньої пам’яті»

Місцеві канали охарактеризували оголошення трауру як «жорстку політичну акцію» і звернули увагу, що мер не скасував власну інавгурацію 3 жовтня. В одному із телеграм-каналів наголосили: «Чому саме на день народження Путіна, 7 жовтня 2025 року, оголошено триденний траур? Це збіг, недосвідченість нового мера та його команди, чи свідомий політичний крок партії «Нові люди», яка прагне привернути увагу перед думськими виборами?»

За повідомленням ЗМІ, літак із тілами прибув до республіки напередодні, проте влада не уточнила кількість загиблих.

Як повідомлялося, у Кремлі зростає занепокоєння, що повернення з фронту десятків тисяч військових і колишніх ув’язнених спровокує сплеск злочинності та соціальну дестабілізацію. Ситуацію вже порівнюють з 1990-ми роками, коли ветерани афганської війни створювали банди та мафіозні угруповання. 

«Російська влада визнає, що демобілізація учасників війни проти України несе серйозні внутрішні ризики. За оцінками кремля, ветерани можуть стати каталізатором кримінальної та політичної дестабілізації, здатної розхитати систему, побудовану навколо особистої лояльності Путіну», – йдеться у повідомленні.

До слова, найбільша загроза для диктатора РФ Володимир Путіна не в розширенні НАТО, а у суверенітеті Україні й розвитку демократії. Таку думку висловив колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

