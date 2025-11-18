Головна Світ Соціум
Москву атакували безпілотники

Тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден введені в аеропорту Внуково
фото: портал мера та влади Москви

Біля російської столиці вже нібито збили три дрони

Силами російського ППО нібито знищено три БпЛА, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

«Відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден введені в аеропорту Внуково. Крім того, аналогічні заходи введені в аеропорту Шереметьєво.

До слова, у передмісті Омська, поблизу селища Ростовка, пролунав сильний вибух, який спричинив масштабну пожежу на газопроводі. Пожежа на газовому об'єкті почалася не через атаку БпЛА. Губернатор Омської області Віталій Хоценко розповів, що аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу. 

Місцеві жителі повідомляли також про хімічний запах у повітрі.

