Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бідний: Окупанти, які скалічились в Україні, активно приймаються в паралімпійські збірні Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Бідний: Окупанти, які скалічились в Україні, активно приймаються в паралімпійські збірні Росії
Російські окупанти активно долучаються до діяльності Паралімпійського комітету Росії

Бідний: Президент ПКР Рожков прямо казав, що рішення МПК щодо поновлення Росії є досягненням особисто диктатора Путіна

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів, що російські окупанти, які скалічились під час скоєння військових злочинів на території України, сьогодні приймаються активно в ряди паралімпійських збірних команд РФ.

Я отримував відповіді від МПК на свої звернення. Вони підтверджують, що Росія має право заявляти на змагання МПК навіть учасників війни проти України. Чи відомо про це міжнародним партнерам України?

Власне, ми це і доносимо в неформальних комунікаціях, в наших листах. Ми показуємо, що президент Паралімпійського комітету Росії Рожков прямо казав, що рішення Міжнародного Паралімпійського комітету щодо поновлення Росії є досягненням особисто російського диктатора Путіна. Те, що окупанти, які скалічились під час скоєння військових злочинів на території України, сьогодні приймаються активно в ряди паралімпійських збірних команд Росії – також не може лишатися без уваги міжнародної спортивної спільноти.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії.

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії.

У першому раунді проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за 55, 11 утрималися. У другому турі за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Тепер росіяни і білоруси можуть змагатися на турнірах під егідою МПК з власною символікою, прапором та гімном.

Членство ПКР було частково припинено на Генеральній асамблеї МПК у вересні 2023 року.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: спорт війна окупанти Матвій Бідний росія паралімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минулий сезон Крістіансен завершив на тридцятому місці загального заліку Кубка світу, показавши найгірший результат за сім років
Олімпійський чемпіон повідомив про непростий діагноз
6 листопада, 16:16
У російському місті Орел було чути серію вибухів
У російському Орлі пролунали вибухи: під ударом ТЕЦ
5 листопада, 01:37
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 326 танків
Втрати ворога станом на 4 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
4 листопада, 07:00
Зеленський: кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни
Зеленський назвав головну ставку Путіна у війні
2 листопада, 16:37
Bloomberg: Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з 2022 року
Bloomberg: Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з 2022 року
31 жовтня, 00:16
Данило Касаткін грав за російський клуб «МБА-МАІ»
Суд у Парижі схвалив запит на екстрадицію російського баскетболіста Касаткіна до США
29 жовтня, 18:17
Кучерів Яр на карті DeepState: українські війська відбили ворога
ЗСУ просунулися біля Кучерового Яру, ворог тисне на Донеччині – DeepState
24 жовтня, 12:35
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова
Удари Росії по енергетиці. Посол ЕС в Україні відзначила правильність стратегії ДТЕК
16 жовтня, 17:54
На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
16 жовтня, 08:57

Новини

Бідний: Окупанти, які скалічились в Україні, активно приймаються в паралімпійські збірні Росії
Бідний: Окупанти, які скалічились в Україні, активно приймаються в паралімпійські збірні Росії
Гравець НБА Михайлюк допоміг підрозділу, в якому служить його експартнер по дитячій команді
Гравець НБА Михайлюк допоміг підрозділу, в якому служить його експартнер по дитячій команді
Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань
Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань
Збірна України з футзалу в товариському поєдинку перемогла Францію
Збірна України з футзалу в товариському поєдинку перемогла Францію
Стало відоме місце проведення фіналу футбольного Євро-2028
Стало відоме місце проведення фіналу футбольного Євро-2028
Жіноча збірна України з баскетболу посідає друге місце у відборі на Євробаскет-2027
Жіноча збірна України з баскетболу посідає друге місце у відборі на Євробаскет-2027

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua