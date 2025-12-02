Вибухи у Росії, деталі про мирний план для України: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 2 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

У російському Туапсе пролунали вибухи через атаку безпілотників, президент Дональд Трамп продемонстрував новий підхід к переговарам щодо припинення війни в Україні, Білий дім після перемовин української та американської делегацій висловив упевненість, що все йде добре.

Трамп зібрав нестандартну переговорну делегацію

Адміністрація президента США Дональда Трампа активно прагне укласти мирну угоду для завершення війни в Україні. З цією метою до Москви направляються двоє високопоставлених дипломатів Трампа, які, однак, є нетрадиційними фігурами: його колишній діловий партнер Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер. Жодна з цих осіб не була затверджена Сенатом на дипломатичних посадах.

Спеціальний представник Віткофф і Кушнер проведуть зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у вівторок, щоб переконати ініціатора війни погодитися на її припинення.

Ці останні дипломатичні зусилля Трампа – за участі Віткоффа, Кушнера, міністра армії Дена Дрісколла та держсекретаря Марко Рубіо – підкреслюють його нестандартний, а часом і суперечливий підхід до зовнішньої політики.

Путін вимагає створити «зону безпеки» на кордоні

Під час наради з військовим командуванням російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність «створення зони безпеки вздовж кордону з Україною».

Путін повідомив про заплановане формування «зони безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання «Північ»».

Білий дім розраховує на угоду між Україною та РФ

Мирний план Сполучених Штатів, спрямований на припинення російської агресії проти України, зазнав суттєвих доопрацювань. У Вашингтоні висловлюють оптимізм щодо цього процесу. Про це інформує Керолайн Лівітт, прессекретарь Білого дому.

Коментуючи питання про можливе швидке укладення угоди для закінчення війни, Лівітт відповіла: «Адміністрація налаштована дуже оптимістично».

Питання територій зайшло «у глухий кут»

Делегації Сполучених Штатів та України провели другий етап перемовин у Маямі, присвячений американській мирній ініціативі. Головною темою обговорення стали територіальні поступки.

На зустрічі розглядався мирний план із 19 пунктів. Цей документ був розроблений під час першого раунду переговорів між Вашингтоном і Києвом, який відбувся тижнем раніше в Женеві. Як відомо, початкова пропозиція включала 28 пунктів, проте Європа та Київ її відхилили.