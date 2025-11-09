Ідеологізація дитинства у Росії: від музеїв до стройової підготовки для дошкільнят

У РФ масово впроваджують програми, що нормалізують війну: чотирирічних дітей навчають рукопашному бою та знайомлять зі зброєю, а у школах запроваджують «патріотичні треки» замість дзвінків

У Росії ідеологічне виховання дітей перетворилося на державну політику, що охоплює всі освітні установи – від дитячих садків до коледжів. Впроваджуються програми, що формують у молоді образ війни як норми життя, а служби державі – як головної цінності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Системна робота з дітьми посилилася після доручення російського диктатора Володимира Путіна у жовтні 2024 року прищеплювати дошкільнятам «базові цінності російської держави» і працювати з дітьми, «з огляду на їхнє бажання бути солдатами».

Кількість кадетських груп для дітей від чотирьох до семи років різко зросла, діючи щонайменше у 26 регіонах. Дітей навчають строю, рукопашному бою, знайомлять зі зброєю та бронежилетами. Вони також залучаються до плетіння маскувальних сіток і зустрічей із «героями СВО», серед яких нерідко – колишні засуджені за тяжкі злочини.

Дитсадкам рекомендовано створювати музеї, присвячені вторгненню в Україну, з метою «виховання патріотизму й гордості за захисників країни».

Ідеологічна робота поширюється і на школи. З листопада замість традиційних шкільних дзвінків лунатимуть «сучасні патріотичні треки», що, на думку міністерства освіти, сприятиме «єдності та любові до батьківщини». У школах і коледжах проводять уроки «Сімʼязнавства», розроблені спільно з РПЦ, де підлітків заохочують «жертвувати собою заради вітчизни» та створювати великі родини.

На тлі цих змін влада розглядає законопроєкт про зниження віку кримінальної відповідальності за диверсії до 14 років та скасування строків давності. Після початку війни російські суди вже засудили щонайменше 158 неповнолітніх за звинуваченнями у «тероризмі» та «диверсіях».

Система виховання в Росії поступово перетворюється на інструмент формування підконтрольного покоління, яке з дитинства готується не до освіти й професії, а до служби на війні.

Нагадаємо, представники руху опору на території Російської Федерації продовжують боротьбу з лініями постачання окупаційної армії. На межі жовтня та листопада 2025 року було знищено чотири важливі обʼєкти військової логістичної інфраструктури держави-агресора.