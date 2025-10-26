Головна Країна Політика
search button user button menu button

Посланець Путіна у США зробив нові заяви про переговори щодо України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Посланець Путіна у США зробив нові заяви про переговори щодо України
«Ми бачимо титанічні спроби зірвати будь-який діалог Росії та США», – сказав Дмитрієв
фото з відкритих джерел

Дмитрієв не уточнив, з ким саме він проводить свої переговори, зазначивши лише, що вони відбуваються «у дуже серйозному тоні»

Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново послав до Вашингтона після запроваджених санкцій США, заявив про «титанічні спроби» зірвати будь-який її діалог Кремля з американською стороною. Як інформує «Главком», заяву російського переговорника цитує «Интерфакс».

«Ми бачимо титанічні спроби зірвати будь-який діалог Росії та США, внести дуже багато дезінформації», – сказав Дмитрієв.

За його словами, нібито відбуваються спроби заблокувати донесення інформації щодо позиції Кремля до керівництва США.

«Зокрема, ми підтверджуємо, що вирішення українського конфлікту можливе лише при викоріненні причин цього конфлікту», – зазначив посланець Путіна.

Дмитрієв не уточнив, з ким саме він проводить свої переговори, зазначивши лише, що вони відбуваються «у дуже серйозному тоні, у дуже серйозний час».

«Ми налаштовані на конструктивний діалог і на чітке донесення позиції Росії щодо багатьох пунктів. Так, Росія хоче мирного рішення, але безумовно поваги до всіх інтересів Росії», – наголосив він.

При цьому представник Кремля запевняє американців, що економічна ситуація в Росії стабільна, російський рубль нібито зміцнюється щодо долара, а всі спроби тиснути на Москву, як казав російський президент Володимир Путін, «просто безглузді».

Нагадаємо, розвідки Сполучених Штатів дійшли різних висновків про те, чи готовий російський диктатор Володимир Путін говорити про реальне припинення війни в Україні. 

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні.

Також цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», – пояснив американський лідер.

Після цього Білий дім запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл». Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив їх розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Читайте також:

Теги: переговори диктатор президент Дональд Трамп путін санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін грубо наплював на Трампа
У росіян було дві стратегічні задачі. Але щось пішло не так
Вчора, 21:41
У серпні команда артиста зверталася до адміністрації Трампа з проханням про помилування
Репер P. Diddy просив Трампа про помилування
7 жовтня, 09:28
Зеленський: Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск
Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати – Зеленський
19 жовтня, 11:38
Зеленський оцінив, як тарифи США можуть вплинути на торгівлю Індії з Росією
Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії
20 жовтня, 15:15
Росія готується пом’якшувати удар від санкцій США проти нафтогігантів – Bloomberg
Росія готується пом’якшувати удар від санкцій США проти нафтогігантів – Bloomberg
24 жовтня, 01:27
Божі корівки готуються до зимівлі, для неї вони вибирають теплі місця
Центральну та Південну Росію тероризують хижі сонечка
27 вересня, 20:07
На тижні Україна очікує рішень Європи щодо тиску на РФ
Зеленський: росіяни з танкерів запускають дрони по Європі
28 вересня, 20:53
Путін заговорив про нову зброю РФ
Нобелівська премія миру, війна в Україні, озброєння РФ: Путін видав низку заяв
10 жовтня, 16:27
Президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном 30 жовтня
Трамп запускає розслідування проти Китаю напередодні зустрічі з Сі Цзіньпіном
Вчора, 03:07

Політика

Посланець Путіна у США зробив нові заяви про переговори щодо України
Посланець Путіна у США зробив нові заяви про переговори щодо України
Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів
Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів
Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський
Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський
Спецпредставник Путіна озвучив ключові вимоги РФ для завершення війни
Спецпредставник Путіна озвучив ключові вимоги РФ для завершення війни
Свириденко закликала посилити ППО після атаки на Київ
Свириденко закликала посилити ППО після атаки на Київ
Атака на Київ: Зеленський закликав до спільної відповіді сильних держав
Атака на Київ: Зеленський закликав до спільної відповіді сильних держав

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua