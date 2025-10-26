Посланець Путіна у США зробив нові заяви про переговори щодо України

Дмитрієв не уточнив, з ким саме він проводить свої переговори, зазначивши лише, що вони відбуваються «у дуже серйозному тоні»

Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново послав до Вашингтона після запроваджених санкцій США, заявив про «титанічні спроби» зірвати будь-який її діалог Кремля з американською стороною. Як інформує «Главком», заяву російського переговорника цитує «Интерфакс».

«Ми бачимо титанічні спроби зірвати будь-який діалог Росії та США, внести дуже багато дезінформації», – сказав Дмитрієв.

За його словами, нібито відбуваються спроби заблокувати донесення інформації щодо позиції Кремля до керівництва США.

«Зокрема, ми підтверджуємо, що вирішення українського конфлікту можливе лише при викоріненні причин цього конфлікту», – зазначив посланець Путіна.

Дмитрієв не уточнив, з ким саме він проводить свої переговори, зазначивши лише, що вони відбуваються «у дуже серйозному тоні, у дуже серйозний час».

«Ми налаштовані на конструктивний діалог і на чітке донесення позиції Росії щодо багатьох пунктів. Так, Росія хоче мирного рішення, але безумовно поваги до всіх інтересів Росії», – наголосив він.

При цьому представник Кремля запевняє американців, що економічна ситуація в Росії стабільна, російський рубль нібито зміцнюється щодо долара, а всі спроби тиснути на Москву, як казав російський президент Володимир Путін, «просто безглузді».

Нагадаємо, розвідки Сполучених Штатів дійшли різних висновків про те, чи готовий російський диктатор Володимир Путін говорити про реальне припинення війни в Україні.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні.

Також цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», – пояснив американський лідер.

Після цього Білий дім запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл». Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив їх розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.