Нафтогазові доходи Росії за девʼять місяців обвалилися на 20%

Нафтогазові доходи Москви знизилися до 6,61 трлн рублів

Доходи російського федерального бюджету від нафти і газу у вересні 2025 року порівняно з вереснем 2024 року скоротилися на 24,5% до 582,5 млрд рублів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Водночас порівняно з серпнем 2025 року ці доходи зросли на 15,3%. За підсумками девʼяти місяців порівняно з аналогічним періодом минулого року нафтогазові доходи знизилися на 20,6% до 6,61 трлн рублів.

Наприкінці минулого року під час верстки бюджету на 2025 рік Мінфін РФ розраховував зібрати цього року 10,94 трлн рублів нафтогазових доходів, з яких 1,8 трлн рублів мали поповнити Фонд національного добробуту.

Як зазначають ЗМІ, падіння цін на нафту змусило російську владу навесні скоротити прогнозований обсяг доходів від продажу енергоносіїв майже на чверть від плану до 8,32 трлн рублів. У вересні під час підготовки чергових поправок до бюджету-2025 Мінфін трохи покращив очікування – до 8,65 трлн рублів.

Нагадаємо, російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по нафтопереробних заводах. Рада Євразійської економічної комісії скасувала ввізні мита на бензин, дизельне паливо, суднове паливо та авіакеросин. Безмитне ввезення на територію країн союзу діятиме до 30 червня 2026 року. Це рішення набуде чинності через 10 днів і пов'язане зі «зниженням обсягів виробництва».

До слова, уряд Росії готує заходи для стабілізації ринку палива через падіння виробництва та дефіцит бензину. Планують обнулити ввізні мита на імпорт із Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру, дозволити тимчасове використання присадки монометиланиліну та збільшити поставки білоруського бензину.