Кремль занепокоєний темою Tomahawk для України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Пєсков: «Тема «Томагавків» викликає у нас крайню стурбованість»
Росія вважає, що ракети Tomahawk не змінять ситуацію на фронті

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вкрай занепокоєна можливістю постачання Україні американських далекобійних ракет «Томагавк» (Tomahawk). При цьому він наголосив, що це озброєння нібито не зможе змінити ситуацію на лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Тема «Томагавків» викликає у нас крайню стурбованість, про це вже говорив президент Путін», – зазначив Пєсков, додавши, що заяви про можливе постачання цієї зброї ретельно фіксуються.

Пєсков окремо акцентував на потенційних характеристиках зброї: «Зброя ця особлива, вона може бути в без’ядерному, може бути в ядерному виконанні. Висока дальність, зброя серйозна».

Він також використав припущення про «брудну бомбу» для нагнітання напруги: «Уявіть собі, ракета з великим радіусом дії злітає і летить. І ми знаємо, що вона може бути в ядерному виконанні. Що думати про Російську Федерацію? Ось як? Експерти військові за океаном повинні ж це розуміти».

Пєсков підсумував, що, на думку Кремля, зараз «дуже драматичний момент з точки зору того, що з усіх боків нагнітається напруженість».

Незважаючи на це, він вкотре заявив про нібито готовність Росії до перемовин: «Російська сторона продовжує говорити про те, що ми готові до мирного врегулювання. І ми також чуємо, що Трамп все-таки весь час говорить про необхідність сідати за стіл переговорів. І з цього ми робимо висновок, що він зберігає все-таки політичну волю. Але європейці, київський режим демонструє абсолютно не бажання щось робити в цьому руслі».

Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Як інформує «Главком», про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на два обізнаних джерела.

За словами одного з джерел, розмова двох лідерів тривала близько 30 хвилин.

Джерела не повідомили, чи було ухвалене остаточне рішення з приводу далекобійних ракет після цієї розмови.

Відомо, що ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Це може змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Теги: росія США війна Tomahawk

