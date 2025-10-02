Аналітики ISW розкрили подвійну стратегію Кремля щодо ядерного шантажу США

Кремль поєднує ядерні загрози та економічні стимули для примусу США до діалогу

Кремль продовжує паралельно використовувати ядерні загрози та економічні стимули, щоб змусити Сполучені Штати нормалізувати двосторонні відносини. При цьому Москва прямо відкидає можливість російсько-українських переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 1 жовтня підтвердив, що третій раунд американо-російських переговорів щодо усунення «подразників» «обов’язково відбудеться до кінця осені [2025 року]», хоча конкретна дата ще не узгоджена.

Рябков також заявив, що Росія очікує на відповідь президента США Дональда Трампа щодо пропозиції російського диктатора Володимира Путіна продовжити на один рік термін дії Договору про СНО (обмеження ядерних озброєнь) після його закінчення 5 лютого 2026 року.

Рябков висунув вимогу, згідно з якою США повинні або «прагнути стабілізації» з Росією, або розпочати «нову гонку озброєнь», чому Росія, за його словами, «протистоїть».

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков 1 жовтня заявив, що Росія не може планувати контакти на високому рівні з Україною, оскільки «Україна зупинила переговорний процес».

Аналітики ISW вважають, що ця риторика підтверджує, що Росія зацікавлена у нормалізації відносин із США заради економічної та політичної вигоди. Також РФ затягує війну в Україні, щоб досягти додаткових успіхів на полі бою. Кремль намагається дискредитувати Україну, безпідставно звинувачуючи її в припиненні переговорів, щоб відвернути увагу від власних безкомпромісних вимог, які фактично рівнозначні повній капітуляції України.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) попереджає, що Росія та Білорусь, ймовірно, готують інформаційні умови для проведення диверсійних операцій проти критичної інфраструктури в Польщі, а також можуть здійснити додаткові вторгнення безпілотників. Мета цих дій – звинуватити в усьому Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що висновок зроблено на підставі заяви Служби зовнішньої розвідки Росії, яка 30 вересня безпідставно звинуватила Київ у підготовці «атаки під чужим прапором» проти Польщі.