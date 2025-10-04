Головна Країна Події в Україні
Військовий ЗСУ розповів про котли для росіян біля Добропілля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Військовий ЗСУ розповів про котли для росіян біля Добропілля
Сазонов вважає, що на Донеччині плани ворога повністю зруйновані
фото з відкритих джерел

Головна ціль ворога зараз – агломерація Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ

Українські військові продовжують ліквідацію російських окупантів, які опинилися в котлах в районі Добропілля на Донеччині. Як інформує «Главком», про це сказав військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов в етері «Київ24».

«Пресофіцери називають це клешнею краба, а мені це нагадує зайця з вухами. Обидва вуха відрізали наші хлопці. Зараз того «зайця» поступово доїдають. Там зараз росіяни в двох невеличких котлах», – сказав Сазонов.

За його словами, окупаційні війська намагалися прорватися на Добропілля, а не на Покровськ-Мирноград. Адже це відкриває можливість росіянам йти на Дружківку.

«Головна ціль ворога зараз політична та військова – це агломерація Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ. Чотири великі міста Донецької області, витягнуті з півдня на північ – це головне, що у нас є в Донецькій агломерації. Саме їх захоплення для ворога головне. Не Мирноград з Покровськом», – вважає військовий.

За його словами, ворог не може штурмувати Костянтинівку, бо постійно під Торецьком і Часовим Яром впирається в оборону ЗСУ, яку прорвати не може. Тому Костянтинівку постійно обстрілюють. Саме тому ворог сконцентрував зусилля на Добропільському напрямку. За його словами, там величезна кількість війська – 51 і 8 російська армія, декілька механізованих дивізій і відразу три бригади морської піхоти.

«Я такої концентрації російських морпіхів навіть на Курщині не пам’ятаю. Це такий великий кулак, який мав іти на Добропілля і повертати на Дружківку і Костянтинівку», – додав військовий.

Сазонов вважає, що на Донеччині плани ворога повністю зруйновані. Їхні плани захопити цю область «уже з категорії мрій, які є нездійсненні».

Нагадаємо, російські підрозділи в районі Добропілля потрапили в оточення. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов повідомив, що українські військові змогли «відрізати» так звані «клешні», які сформували окупанти.

Нагадаємо, Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. Окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська і використовують будь-які шляхи для досягнення зазначеної мети. Як інформує «Главком», про це у коментарі «Радіо «Свобода» повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Ворог хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. ЗС РФ планують захопити усю область включно з Запоріжжям.

