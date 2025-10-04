Військовий ЗСУ розповів про котли для росіян біля Добропілля

Головна ціль ворога зараз – агломерація Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ

Українські військові продовжують ліквідацію російських окупантів, які опинилися в котлах в районі Добропілля на Донеччині. Як інформує «Главком», про це сказав військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов в етері «Київ24».

«Пресофіцери називають це клешнею краба, а мені це нагадує зайця з вухами. Обидва вуха відрізали наші хлопці. Зараз того «зайця» поступово доїдають. Там зараз росіяни в двох невеличких котлах», – сказав Сазонов.

За його словами, окупаційні війська намагалися прорватися на Добропілля, а не на Покровськ-Мирноград. Адже це відкриває можливість росіянам йти на Дружківку.

«Головна ціль ворога зараз політична та військова – це агломерація Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ. Чотири великі міста Донецької області, витягнуті з півдня на північ – це головне, що у нас є в Донецькій агломерації. Саме їх захоплення для ворога головне. Не Мирноград з Покровськом», – вважає військовий.

За його словами, ворог не може штурмувати Костянтинівку, бо постійно під Торецьком і Часовим Яром впирається в оборону ЗСУ, яку прорвати не може. Тому Костянтинівку постійно обстрілюють. Саме тому ворог сконцентрував зусилля на Добропільському напрямку. За його словами, там величезна кількість війська – 51 і 8 російська армія, декілька механізованих дивізій і відразу три бригади морської піхоти.

«Я такої концентрації російських морпіхів навіть на Курщині не пам’ятаю. Це такий великий кулак, який мав іти на Добропілля і повертати на Дружківку і Костянтинівку», – додав військовий.

Сазонов вважає, що на Донеччині плани ворога повністю зруйновані. Їхні плани захопити цю область «уже з категорії мрій, які є нездійсненні».

Нагадаємо, російські підрозділи в районі Добропілля потрапили в оточення. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов повідомив, що українські військові змогли «відрізати» так звані «клешні», які сформували окупанти.

Нагадаємо, Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. Окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська і використовують будь-які шляхи для досягнення зазначеної мети. Як інформує «Главком», про це у коментарі «Радіо «Свобода» повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Ворог хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. ЗС РФ планують захопити усю область включно з Запоріжжям.