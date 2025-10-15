Головна Країна Події в Україні
Підтверджено ураження низки важливих військових об'єктів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Підтверджено ураження низки важливих військових об'єктів РФ
Нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами
фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні

За уточненими даними, підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня підприємства «Морський нафтовий термінал» у тимчасово окупованій Феодосії, Крим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа. Нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резерварах, становить близько 193 тис. куб. м.

Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні, Крим, пункт управління БпЛА в Олешках Херсонської області та склад боєприпасів у районі Макіївки Донецької області).

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО «А» СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Серед них – Феодосійський морський нафтовий термінал.

Також зранку, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі «Башнафта-УНПЗ». Він розташований у місті Уфа, Башкортостан, за 1400 км від України.

Зокрема, у російському селищі Матвєєв Курган Ростовської області БпЛА атакували, імовірно, нафтобазу. Нафтобаза «Матвєєв-Курган» постачає пальне організаціям різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

Теги: війна Донеччина Крим Генштаб

