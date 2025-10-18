«Просто санкціями війну не зупинити»: Буданов назвав метод закінчення війни

Буданов підкреслив, що нині діючі санкції є секторальними та обмеженими

«Просто санкціями» війну не закінчити, потрібен інший рівень обмежень, - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ефективність міжнародних санкцій проти Росії як методу завершення повномасштабної війни. За його словами, санкційні обмеження у їхньому нинішньому вигляді «точно не змусять» агресора змінити свою думку, але можуть спрацювати лише в комплексі з іншими чинниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Кирила Буданова.

Кирило Буданов розкритикував поширену тезу про те, що «весь цивілізований світ» нібито повністю відмовився від російської продукції паливно-енергетичного комплексу.

«Перше, це неправда, на жаль, хочу вам це прямо сказати», – зазначив очільник ГУР.

Він також навів приклад розрекламованої відмови Європи від російського газу, та зростання споживання скрапленого газу (СПГ) у низці європейських країн: «А чого всі мовчать, яке споживання зрідженого газу, до прикладу, яке минулого місяця по певних країнах дало приріст 42%, в одній 71% прирост. Це не зовсім те, про що ми тут всі думаємо».

«Якщо ми обмеження не знімемо, мета, з якою вводились ці санкції, вона не буде досягнута», – підсумував він.

Буданов зайняв проміжну позицію: це можливо лише за умови радикального підвищення рівня та якості запроваджених обмежень, які мають вийти за межі нинішнього «секторального» формату.

