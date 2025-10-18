Головна Країна Політика
«Просто санкціями війну не зупинити»: Буданов назвав метод закінчення війни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Буданов підкреслив, що нині діючі санкції є секторальними та обмеженими
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ефективність міжнародних санкцій проти Росії як методу завершення повномасштабної війни. За його словами, санкційні обмеження у їхньому нинішньому вигляді «точно не змусять» агресора змінити свою думку, але можуть спрацювати лише в комплексі з іншими чинниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Кирила Буданова.

Кирило Буданов розкритикував поширену тезу про те, що «весь цивілізований світ» нібито повністю відмовився від російської продукції паливно-енергетичного комплексу.

«Перше, це неправда, на жаль, хочу вам це прямо сказати», – зазначив очільник ГУР.

Він також навів приклад розрекламованої відмови Європи від російського газу, та зростання споживання скрапленого газу (СПГ) у низці європейських країн: «А чого всі мовчать, яке споживання зрідженого газу, до прикладу, яке минулого місяця по певних країнах дало приріст 42%, в одній 71% прирост. Це не зовсім те, про що ми тут всі думаємо».

Буданов підкреслив, що нині діючі санкції є секторальними та обмеженими.

«Якщо ми обмеження не знімемо, мета, з якою вводились ці санкції, вона не буде досягнута», – підсумував він.

Буданов зайняв проміжну позицію: це можливо лише за умови радикального підвищення рівня та якості запроваджених обмежень, які мають вийти за межі нинішнього «секторального» формату.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попередив, що найближчі роки в Україні не будуть абсолютно мирними, і українцям варто готуватися до різних викликів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.live.

Кирило Буданов виступив на Київському міжнародному економічному форумі 16 жовтня та пояснив, що, говорячи про відсутність мирного життя, він не мав на увазі постійні бойові дії. За його словами, українське суспільство повинно усвідомити, що будь-якої миті можуть виникнути загрози, і важливо вміти на них реагувати.

Теги: Кирило Буданов санкції росія війна

«Просто санкціями війну не зупинити»: Буданов назвав метод закінчення війни
