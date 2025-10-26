Головна Світ Політика
Напруга у Кремлі: оточення Путіна бажає його відходу – WSJ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар

Багато росіян не поділяють одержимості Путіна «знищенням України» за будь-яку ціну
фото: Getty Images

Економіка держави-агресорки зазнає дедалі тяжчих втрат

Частина оточення Путіна у Кремлі хотіла б його відсторонення від влади, тож тепер будь-який прояв слабкості з боку російського президента може стати для нього фатальним. Як інформує «Главком», про це пише The Wall Street Journal з посиланням на політичних експертів.

Зокрема, колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що припинення війни в Україні без досягнення тих цілей, які були заявлені раніше, небезпечне особисто для Путіна.

«Здатись і погодитися на перемир’я дуже складно тому, хто розв’язав війну з величезною кількістю жертв. Йому доведеться замислитись, що скажуть матері загиблих солдатів», – зазначив дипломат.

На думку президентки Центру аналізу європейської політики Аліни Полякової, Путін не зацікавлений у припиненні війни, бо будь-яке перемир’я без перемоги виставить його слабким.

«В оточенні Путіна багато людей, які хочуть його відходу. І як тільки він виявить слабкість, його правління буде закінчене», – зауважила експертка.

Хоча у Кремлі не перестають заявляти, що Росія може «воювати вічно», економіка держави-агресорки зазнає дедалі тяжчих втрат.

Серед можливих сценаріїв – емісія грошей, зростання інфляції, скорочення соцвитрат та перехід від добровільного набору на фронт до примусової мобілізації. Це, на думку аналітиків, призведе до ще більшої внутрішньої напруги, яка уже тепер зростає в російському суспільстві.

Видання пише, що багато росіян не поділяють одержимості Путіна «знищенням України» за будь-яку ціну. Символом прихованого протесту стали затримання вуличних музикантів, які виконували пісні, заборонені режимом, включаючи композицію «Лебедине озеро» репера Noize MC – про смерть диктатора.

Професор університету Чикаго Костянтин Сонін порівняв сучасну Росію з Німеччиною 1918 року, яка програла війну, незважаючи на відсутність ворогів на своїй території.

«Цього краху зараз не відбувається. Але рано чи пізно такі речі завжди трапляються», – заявив він.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», – пояснив американський лідер.

Після цього Білий дім запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл». Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив їх розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Теги: росія економіка санкції путін Дональд Трамп



