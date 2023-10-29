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Ізраїльські війська просунулися на півночі Гази – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ізраїльські війська просунулися на півночі Гази – CNN
Наземна операція ізраїльської армії у Секторі Гази триває
фото з відкритих джерел

Військові встановили ізраїльський прапор на даху курортного готелю в Газі

Ізраїльські війська просунулися більш ніж на три кілометри в північну частину Сектору Гази. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, на відео, що було зняте в суботу, видно, як військові встановлюють ізраїльський прапор на даху курортного готелю в Газі. CNN визначило геолокацію відео в районі за три кілометри від кордону між Газою та Ізраїлем.

«Солдати 52 батальйону 401 бригади розмахують ізраїльським прапором у самому центрі Гази, на пляжі... Ми не пробачимо і не забудемо, і ми не зупинимося до перемоги», – говорить солдат на відео, знятому за кілька миль на північ від центру міста Газа.

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС. 

До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу. 

Теги: міністр солдат повітря ХАМАС Сектор Гази бомбардування військові прапор Ізраїль відео

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