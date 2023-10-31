МЗС підтвердило дані про загибель 25 українців в Ізраїлі

Через напад ХАМАСу на південь Ізраїлю загинули понад 1400 людей, ще понад 3000 зазнали поранень

У Секторі Гази – четверо загиблих, серед яких троє дітей

Міністерство закордонних справ України має підтверджену інформацію про 21 загиблого українця в Ізраїлі. Також відомо і про чотири жертви у Секторі Газа. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі «РБК-Україна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази – четверо загиблих, серед яких троє дітей, а також шестеро поранених», – розповів Ніколенко виданню.

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв'ю «Главкому» повідомив, що більшість українців, які після повномасштабного вторгнення виїхали до Ізраїлю, вже покинули країну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих українців в Ізраїлі знову зросла. Згідно з оновленими даними, внаслідок нападу ХАМАС загинули 23 громадяни України.

Також повідомлялося, що 24 жовтня, у Секторі Гази під час ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей.



