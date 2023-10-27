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Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
фото з відкритих джерел

В останні години кількість атак на Сектор Гази почастішали
 
 

Сьогодні ввечері, 27 жовтня, сухопутні війська Ізраїлю розширять наземну операцію в Секторі Газа. Про це заявив представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, повідомляє Haaretz.

Він сказав, що останніми годинами кількість атак на Сектор Газа почастішала. За його словами, після наступальної активності останніх днів сухопутні війська сьогодні ввечері розширюють наземну діяльність.

«Військово-повітряні сили дуже активно атакують підземні цілі та терористичні інфраструктури. Після наступальної діяльності, яку ми провели в останні кілька днів, сьогодні ввечері наземні сили розширюють свою активність», – сказав Хагарі.

Він уточнив, що Ізраїль продовжить атакувати місто Газа і його околиці і продовжимо закликати жителів міста Газа і його околиць рухатися на південь.

Як повідомлялося, ХАМАС вдарив по Тель-Авіву. Ракета влучила у житловий будинок.

Також відомо, що вночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази.

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Теги: зброя Ізраїль Сектор Гази ХАМАС

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