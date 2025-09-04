Головна Світ Соціум
Наукові досліди в Росії стали черговою сферою контролю ФСБ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У 2025 році ФСБ сфокусувалася на розширенні внутрішнього контролю, посиленні репресій та створенні загроз для інших країн
ФСБ взяла під повний контроль цивільні наукові дослідження в Росії

З 1 вересня 2025 року в Росії набув чинності закон, який передає Федеральній службі безпеки повний контроль над міжнародним науковим співробітництвом. Тепер усі цивільні наукові дослідження, що проводяться за участю іноземних вчених або організацій, мають бути погоджені з ФСБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Як зазначає розвідка, цей закон викликав значну тривогу в наукових колах Росії. Будь-яка публікація в іноземному журналі може бути розцінена як «передача відомостей іноземній державі», що призвело до посилення самоцензури та параної серед вчених. Нові правила створюють атмосферу невизначеності та перетворюють науку на ще одну сферу тотального контролю спецслужб.

Водночас деякі відомства, такі як Міноборони, МЗС, Росгвардія, МНС та Федеральне медико-біологічне агентство, добилися виключення своїх проєктів з-під нагляду ФСБ. Таким чином, контроль поширюється переважно на цивільні дослідження філологів, економістів, медиків та інших учених.

Крім контролю над наукою, ФСБ протягом 2025 року значно розширила свої повноваження:

  • Створення власних центрів для утримання підозрюваних до суду. Це посилює автономію служби в розслідуваннях і може використовуватися для політичних репресій.
  • Дозвіл на допуск іноземних суден у порти Росії тепер надається лише за погодженням з ФСБ.

Загалом, у 2025 році ФСБ сфокусувалася на розширенні внутрішнього контролю, посиленні репресій та створенні загроз для інших країн, зокрема шляхом саботажу та дезінформації.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві ще одну російську агентку. За матеріалами справи, фігурантка збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці нашої держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії.

Теги: ФСБ наука росія розвідка

