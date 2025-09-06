Путін поділився з Фіцо, де може пройти зустріч з Зеленським

Фіцо про зустріч Зеленського з Путіним: Їм потрібно зустрічатися та обговорювати речі, бо якщо цього не буде, то війна продовжиться

Російський диктатор Володимир Путін запевнив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у своїй готовності до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Фіцо каже, що Путін зацікавлений у цих переговорах та готовий їх провести поза межами Москви і навіть «де завгодно». Про це Фіцо заявив у дискусійному шоу «Суботні діалоги» на Словацькому радіо, передає «Главком».

«Зустріч президента Зеленського з президентом Путіним не принесе багато політичної користі, і громадяни Російської Федерації, безумовно, не будуть у захваті від зустрічі президента Путіна з президентом Зеленським. Але обидва розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться », – вважає Фіцо.

За його словами, гарантії безпеки повинні отримати не лише Україна, а й Росія. Фіцо виключив, що Україна може вступити до НАТО. Він також додав, що словацькі солдати не будуть розміщені в Україні.

Однак Фіцо вкотре підтримав вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це довгий шлях для країни. Він також вважає її вступ до Союзу корисним для самого ЄС.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін пропонує провести зустріч у Москві з метою змістити фокус перемовин і створити ілюзію ініціативності.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися в Москві.

За словами Зеленського, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться.

Зазначимо, європейські політики відреагували на запрошення диктатора та запропонували для нього альтернативу.

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон зазначив, що якщо Путін запросить Зеленського до Москви, то Зеленський може запросити Путіна до Гааги.

Своєю чергою депутат Європейського парламенту Ріхардс Колс зазначив, що європейські лідери були б раді зустрітися з Путіним у Гаазі.