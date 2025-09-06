Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін поділився з Фіцо, де може пройти зустріч з Зеленським

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Путін поділився з Фіцо, де може пройти зустріч з Зеленським
Путін та Фіцо обговорювали зустріч з Зеленським
фото: AP

Фіцо про зустріч Зеленського з Путіним: Їм потрібно зустрічатися та обговорювати речі, бо якщо цього не буде, то війна продовжиться

Російський диктатор Володимир Путін запевнив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у своїй готовності до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Фіцо каже, що Путін зацікавлений у цих переговорах та готовий їх провести поза межами Москви і навіть «де завгодно». Про це Фіцо заявив у дискусійному шоу «Суботні діалоги» на Словацькому радіо, передає «Главком».

«Зустріч президента Зеленського з президентом Путіним не принесе багато політичної користі, і громадяни Російської Федерації, безумовно, не будуть у захваті від зустрічі президента Путіна з президентом Зеленським. Але обидва розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться », – вважає Фіцо.

За його словами, гарантії безпеки повинні отримати не лише Україна, а й Росія. Фіцо виключив, що Україна може вступити до НАТО. Він також додав, що словацькі солдати не будуть розміщені в Україні. 

Однак Фіцо вкотре підтримав вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це довгий шлях для країни. Він також вважає її вступ до Союзу корисним для самого ЄС.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін пропонує провести зустріч у Москві з метою змістити фокус перемовин і створити ілюзію ініціативності. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися в Москві.

За словами Зеленського, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться.

Зазначимо, європейські політики відреагували на запрошення диктатора та запропонували для нього альтернативу.

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон зазначив, що якщо Путін запросить Зеленського до Москви, то Зеленський може запросити Путіна до Гааги.

Своєю чергою депутат Європейського парламенту Ріхардс Колс зазначив, що європейські лідери були б раді зустрітися з Путіним у Гаазі. 

Читайте також:

Теги: росія путін Володимир Зеленський переговори Роберт Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2025 році російський уряд планує витратити 66 млрд рублів на програми патріотичного виховання
Розвідка повідомила, як Кремль ідеологічно обробляє дітей
Вчора, 14:38
Лідери України та Франції після зустріч «коаліції охочих»
Зеленський залишив Єлисейський палац після зустрічі «коаліції охочих»
4 вересня, 21:36
За словами джерел видання, Росія перекинула до Покровська великі сили
РФ готує новий наступ? Центр протидії дезінформації зробив заяву
4 вересня, 10:19
Сі, Моді і Путін протистоятимуть колективному Заходу. Що це означає для України?
Сі, Моді і Путін протистоятимуть колективному Заходу. Що це означає для України?
3 вересня, 08:45
Ми входимо у переговори США-Китай
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
22 серпня, 19:15
Зеленський і Трамп мають зустрітися сьогодні, 18 серпня
Чи домовиться Трамп із Зеленським? Прогноз Times
18 серпня, 08:59
Священник та військовий координували свої дії з резидентом (старшим агентом) від 316-го розвідцентру російського ГРУ
СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка діяла у Запоріжжі під прикриттям церкви
13 серпня, 12:21
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
10 серпня, 07:38
Нічого конструктивного Стів Віткофф з Москви не привіз
Чергове Трамп-шоу навколо переговорів
8 серпня, 10:30

Політика

Путін поділився з Фіцо, де може пройти зустріч з Зеленським
Путін поділився з Фіцо, де може пройти зустріч з Зеленським
Путін ще не усвідомив необхідності миру. Карні закликав до максимального тиску на Росію
Путін ще не усвідомив необхідності миру. Карні закликав до максимального тиску на Росію
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
Ще одна країна відмовилась відправляти свої війська в Україну
Ще одна країна відмовилась відправляти свої війська в Україну
Посол Німеччини в Україні йде з посади, щоб очолити німецьку розвідку
Посол Німеччини в Україні йде з посади, щоб очолити німецьку розвідку
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
3257
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
2452
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви
2451
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
1997
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua