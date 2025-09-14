Головна Світ Політика
Духовний радник Трампа розповів про нову «вісь зла», яка формується у світі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Духовний радник Трампа розповів про нову «вісь зла», яка формується у світі
Якщо не зупинити Росію в Україні, доведеться робити це в Молдові чи в одній із країн Балтії, переконаний Бернс
фото з відкритих джерел

«Ми стоїмо на межі Третьої світової війни», – заявив Марк Бернс

Світ перебуває на межі Третьої світової війни, і у ньому формується нова «вісь зла». Як інформує «Главком», таку думку у інтерв’ю «Еспресо» висловив американський пастор та політик, прихильник президента Дональда Трампа Марк Бернс.

«Ми стоїмо на межі Третьої світової війни. На наших очах формується нова «вісь зла»: Китай, Індія, Північна Корея та Росія об’єдналися. Гірко усвідомлювати, що серед них – Індія, а прем’єр-міністр Моді, особистий друг президента Трампа, став на цей шлях. Проте президент чітко дав зрозуміти: нас неможливо зрушити. Події наближаються до кульмінації. Я молюся, щоб якнайшвидше було укладено мир, щоб припинилися смерті, щоб суверенітет України зміцнювався, а її економіка зростала. Україна належить Україні і ніколи не належатиме Росії. Саме тому президент Трамп розміщує в регіоні два атомні підводні човни», – сказав Бернс.

За словами пастора, Німеччина вже пообіцяла виділити мільярди доларів на підтримку військових зусиль України.

«Союзники по НАТО та наші європейські партнери згуртувалися довкола України, адже ми чітко окреслили межу: Росії не дозволено просунутися далі. Якщо ми не зупинимо її в Україні, доведеться робити це в Молдові чи в одній із країн Балтії. Це неминуче означатиме задіяння статті 5. Ми повинні зупинити їх саме зараз. Я подбав, щоб президент, Білий дім і Державний департамент мали точне уявлення про те, що я бачив на власні очі, і переконаний, що це відіграло свою роль», – додав Марк Бернс.

Раніше духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс виступив із заявою щодо нещодавніх переговорів на Алясці. Він назвав зустріч із Володимиром Путіним «критичним моментом» і закликав Америку «стати на бік правди та справедливості». 

Також пастор Марк Бернс звернувся до Вашингтона із закликом чітко підтримати Україну. 

