Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Індія продовжить купувати російську нафту попри тарифи Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Індія продовжить купувати російську нафту попри тарифи Трампа
Наприкінці серпня набрали чинності 50% мита США на товари з Індії, запроваджені через купівлю російської нафти
фото: PTI Photo

Міністерка фінансів Індії стверджує, що купівля російської нафти є вигідною для країни

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що її країна продовжить закуповувати російську нафту попри запроваджені 50% тарифи США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Звідки ми купуємо нафту, особливо такий великий товар, за який ми платимо найбільше в імпорті, ми маємо вирішувати з огляду на те, що нам найвигідніше. Ми, безумовно, будемо купувати», – заявила вона в інтерв'ю телеканалу News18.

Індія продовжує ігнорувати вимоги президента США Дональда Трампа припинити купівлю російської нафти. Як зазначає індійська влада, купувати російську сировину досі вигідно. Завдяки знижкам на російську нафту, якої уникає Захід, Індія змогла знизити витрати на імпорт за рахунок фінансування війни проти України.

Нагадаємо, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Варто зазначити, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення 25% мит для Індії.

До слова, газета The New York Times писала, що прагнення президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру могло стати причиною його конфлікту з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Ця сварка, ймовірно, спричинила запровадження додаткових мит на індійські товари.

Читайте також:

Теги: нафта Індія тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі, Моді і Путін протистоятимуть колективному Заходу. Що це означає для України?
Сі, Моді і Путін протистоятимуть колективному Заходу. Що це означає для України?
3 вересня, 08:45
Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку
Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку
31 серпня, 06:59
У Росії горить Краснодарський НПЗ
У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ
30 серпня, 04:37
На підприємстві спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів
Паливний термінал в Усть-Лузі призупинив роботу після атаки дронів – Reuters
26 серпня, 15:44
За останній місяць українські дрони атакували Волгоградський, Рязанський та Новошахтинський НПЗ
Останні удари України вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ – Reuters
26 серпня, 08:55
Міністр бідкається, що Угорщина знову без російської нафти
Сійярто повідомив, за скільки часу вдасться відновити «Дружбу»
22 серпня, 19:07
Повінь змила громадську кухню та пост охорони, де перебувала велика кількість прочан
Трагедія в Індії: через зливу загинуло щонайменше 46 людей
15 серпня, 10:04
Бессент: Хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути
Міністр фінансів США розкритикував Європу за купівлю індійської нафти
15 серпня, 02:32
Афіпський НПЗ загорівся після атаки дронів
У Краснодарському краї спалахнув нафтопереробний завод та військова частина
7 серпня, 09:31

Економіка

Індія продовжить купувати російську нафту попри тарифи Трампа
Індія продовжить купувати російську нафту попри тарифи Трампа
Навала медуз паралізувала французьку АЕС: вже вдруге за місяць
Навала медуз паралізувала французьку АЕС: вже вдруге за місяць
США ввели санкції проти трьох пропалестинських організацій
США ввели санкції проти трьох пропалестинських організацій
Син Трампа несподівано став мільярдером
Син Трампа несподівано став мільярдером
Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів
Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
4818
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
4378
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2011
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1758
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua