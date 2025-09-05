Індія продовжить купувати російську нафту попри тарифи Трампа

Наприкінці серпня набрали чинності 50% мита США на товари з Індії, запроваджені через купівлю російської нафти

Міністерка фінансів Індії стверджує, що купівля російської нафти є вигідною для країни

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що її країна продовжить закуповувати російську нафту попри запроваджені 50% тарифи США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Звідки ми купуємо нафту, особливо такий великий товар, за який ми платимо найбільше в імпорті, ми маємо вирішувати з огляду на те, що нам найвигідніше. Ми, безумовно, будемо купувати», – заявила вона в інтерв'ю телеканалу News18.

Індія продовжує ігнорувати вимоги президента США Дональда Трампа припинити купівлю російської нафти. Як зазначає індійська влада, купувати російську сировину досі вигідно. Завдяки знижкам на російську нафту, якої уникає Захід, Індія змогла знизити витрати на імпорт за рахунок фінансування війни проти України.

Нагадаємо, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Варто зазначити, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення 25% мит для Індії.

До слова, газета The New York Times писала, що прагнення президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру могло стати причиною його конфлікту з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Ця сварка, ймовірно, спричинила запровадження додаткових мит на індійські товари.