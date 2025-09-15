Грем закликав Європу підтримати Трампа та запровадити санкції проти торгових партнерів РФ

Сенатор Ліндсі Грем розповів, що президент США Дональд Трамп очікує, що європейські союзники, особливо члени НАТО, введуть мита на китайські товари у розмірі від 50% до 100%

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав європейські країни підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту. Про це він розповів в інтерв’ю для NBC News, інформує «Главком».

За словами політика, Трамп очікує, що європейські союзники, особливо члени НАТО, наслідуватимуть його приклад і введуть мита на китайські товари у розмірі від 50% до 100%. Грем зазначив, що законопроєкт Річарда Блюменталя має підтримку 85 сенаторів і надасть Трампу повноваження ввести мита на товари країн, які купують російську нафту, таких як Китай, Індія та Бразилія. Сенатор переконаний, що такий крок змусить Пекін та Делі змінити свою позицію щодо Путіна, що сприятиме закінченню війни в Україні.

Грем визнав, що попередні санкції Заходу проти Росії не дали бажаного результату, оскільки Москва знайшла способи їх обійти. Він підкреслив, що Путін не переймається цими обмеженнями і «живе добре». Тому, на думку сенатора, єдиним ефективним інструментом є спільний тиск США та Європи на країни-покупці російських енергоресурсів, що змусить їх змінити свою поведінку.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не запроваджуватиме санкції проти Росії. Причиною є те, що деякі європейські країни не виконають його головні вимоги. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У виданні нагадали, що раніше Трамп висунув умови для введення нових санкцій проти Росії. Він заявив, що зробить це тільки в тому разі, якщо всі країни-члени НАТО вчинять так само. Також він зажадав, щоб усі члени Альянсу припинили закупівлі російської нафти і ввели високі мита для Китаю.

Крім того, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес готовий запровадити нові санкції проти Росії, але це станеться лише після погодження з президентом Дональдом Трампом. Про це він розповів в інтерв'ю для CBS News, інформує «Главком».

Ця заява пролунала на тлі обговорень ініціатив сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який висловив готовність Конгресу ухвалити жорсткі обмеження проти РФ. Зокрема, Грем зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися на територію Польщі. Він також підтримав пропозицію Трампа ввести 100% мито для Індії та Китаю, щоб вони припинили купувати російську нафту, що, на його думку, може змусити Росію закінчити війну в Україні.

Проте, раніше сенатор-демократ Річард Блюменталь у своїй статті для Wall Street Journal написав, що Конгрес США може не очікувати на схвалення президента Дональда Трампа для ухвалення нових антиросійських санкцій, передає «Главком».

За словами Блюменталя, законопроєкт, розроблений ним та сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, має підтримку 85 сенаторів з усього політичного спектру. Документ спрямований на те, щоб завдати необхідного удару по двигуну російської військової машини – торгівлі нафтою.