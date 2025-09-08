Індія пропустить саміт БРІКС, де йтиметься про торговельну політику Трампа

У засіданні візьмуть участь лідери Китаю та Росії

Раніше президент США заявляв, що Російська Федерація та Індія стали союзниками Китаю

Бразилія скликала саміт БРІКС через торговельну політику президента США Дональда Трампа. На ньому будуть присутні китайський та російський лідери, водночас індійський прем'єр пропустить захід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Китай підтвердив, що очільник Китаю Сі Цзіньпін братиме участь у віртуальному саміті блоку. «Голова Сі Цзіньпін візьме участь в онлайн-саміті лідерів БРІКС у Пекіні 8 вересня і виступить із важливою промовою», – зазначило китайське Міністерство закордонних справ.

Російський диктатор Володимир Путін теж буде на заході, повідомляє речник очільника Кремля Дмитро Пєсков. Водночас представник індійського МЗС Рандхір Джайсвал заявив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді не буде присутній. Замість нього країну представлятиме міністр закордонних справ Індії.

Нагадаємо, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Варто зазначити, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення 25% мит для Індії.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація та Індія стали союзниками Китаю. Трамп опублікував заяву та прикріпив фото лідерів Китаю, РФ та Індії під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Пекіні.

До слова, газета The New York Times писала, що прагнення президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру могло стати причиною його конфлікту з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Ця сварка, ймовірно, спричинила запровадження додаткових мит на індійські товари.

Як повідомлялося, міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що її країна продовжить закуповувати російську нафту попри запроваджені 50% тарифи США.