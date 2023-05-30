Яке місце у світовій економіці посяде Україна після війни?
Своєрідна боротьба ідей в американській парадигмі «північ-південь» відбувалась і у нас приблизно останніх 20 років
У мене є мрія – написати колись книгу «Чому Україні вдалося».
Як Джо Стадвелл і його праця: «Чому Азії вдалося».
Адже, економічна модель, яку я висвітлюю у своїх статтях – це не про конкретний рівень податків.
Мова йде про цивілізаційний вибір.
Де наше місце?
Країна-донор, яка після вичавлюввння демографічного потенціалу перетвориться у країну – поле, на якому зростатиме лише соняшник та кукурудза.
З містами – привидами, як руїни колишньої цивілізації ацтеків і майя.
З залишками колись високого цивілізаційного рівня розвитку у вигляді остовів башт – охолоджувачів мертвих АЕС.
Чи країна з високорозвинутою економікою, освітою, наукою і медициною.
З заможним і солідарним суспільством?
Це і є цивілізаційний вибір.
Уявимо, що під час Громадянської війни у США переміг Південь: ця країна перетворилась би в Аргентину Північної Америки.
Але переміг Північ.
І США стали найпотужнішою економікою світу.
Те, ким ти станеш визначає не тільки набір твоїх базових характеристик, але й, передовсім, вибір, який ти робиш на точках історичної біфуркації.
Повертаючись до Стадвелла:
«Сучасному економісту, звичному до ідей вільних ринків, де всі учасники є переможцями, політика захисту вітчизняної промисловості шляхом примусу до експорту може здатися злочинною.
У заможних країнах ми живемо з вірою в те, що багатство є результатом конкуренції.
Вражаюча правда, однак, полягає в тому, що кожне економічно успішне суспільство на певних етапах його формування можна звинуватити в протекціонізмі.
За межами аномальних офшорно-фінансових гаваней, подібних до Гонконгу та Сингапуру, в світі не існує економіки, що досягла найвищого рівня розвитку лише завдяки реалізації політики вільної торгівлі.
Саме тюдоровська Британія стала піонером протекціонізму та субсидій як інструментів індустріалізації у 16 столітті.
Уряд накладав податки на експорт необробленої вовни та імпорт одягу, щоб підтримувати британське виробництво вовняного текстилю, орієнтованого на експорт.
Франція застосувала схожі стратегії у 17 столітті.
Незалежні Сполучені Штати відбивалися від власників південних плантацій, які надавали перевагу експорту товарних культур та імпорту промислової продукції, – щоб наслідувати досвід протекціоністських індустріальних держав.
Справді, історик та економіст Пол Байрох назвав Сполучені Штати «країною-матір'ю сучасного протекціонізму та його фортецею».
Прусія від часів Фрідріха Великого у 18 столітті й об'єднана Німеччина розширила промислову інтервенціоналістську політику у Європі.
Відповідно, німецький протекціонізм мав великий вплив на Японію епохи Мейдзі.»
Від себе додам, що своєрідна боротьба ідей в американській парадигмі «північ-південь» відбувалась і у нас приблизно останніх 20 років.
Умовному «півдню» потрібен вільний експорт сировини, а умовній «півночі» – промислова політика та протекціонізм для нарощування конкурентних переваг та економічних м'язів.
І поки, сировинна модель розвитку перемагає.
Що залишає надію?
Що це не вибір суспільства, а лише короткострокові стимули в отриманні надприбутків політичними та бізнесовими групами впливу.
А отже ситуацію ще можна змінити.
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