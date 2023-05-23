«Ви маєте виграти війну і мир». Експосол США звернувся до українців

Вільям Тейлор зазначив, що чим раніше Україна досягне успіху на фронті, тим краще

Українцям варто виграти війну, а потім – мир. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

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«Спочатку виграйте війну, а потім – мир. Зараз з підтримкою Заходу, НАТО і США виграйте війну, а тоді пам’ятайте, за що ви воювали. Пам’ятайте про цінності: політичну свободу, незалежність, верховенство права», – заявив посол.

Вільям Тейлор зазначив, що чим раніше Україна досягне успіху на фронті, тим краще. Росія має значно більше населення і може залучити багато росіян, принаймні тих, які не втекли з країни. Росія має перевагу у кількості солдат, хоча для їхнього навчання потрібно багато часу. Але Росія може дозволити собі бути повільною і не поспішати. Українці не можуть собі цього дозволити – діяти повільно. Українцям потрібно перемагати швидко і якомога скоріше.

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Україна знаходиться в ситуації, коли треба вигравати і війну, і мир одночасно. Коли одночасно з допомогою фронту треба рубати на корню будь-які російські моделі, треба боротися за свободу слова, за цінності і справедливість. Тільки тоді ми переможемо глобально. І тільки тоді у нас є шанс на ефективне врядування і демократичний розвиток, вважає Тейлор.

Нагадаємо, що після перемоги у війні з Росією Україна матиме ще багато роботи. Один із основних викликів – реінтеграція тимчасово окупованих територій. За словами Кирила Буданова, день перемоги настане, але потім необхідно буде сильно видозмінити економіку та переглянути бачення нових союзів та альянсів.

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