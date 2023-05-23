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«Ви маєте виграти війну і мир». Експосол США звернувся до українців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ви маєте виграти війну і мир». Експосол США звернувся до українців
Після перемоги у війні з Росією українців чекає багато роботи всередині держави
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вільям Тейлор зазначив, що чим раніше Україна досягне успіху на фронті, тим краще

Українцям варто виграти війну, а потім – мир. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні  та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

«Спочатку виграйте війну, а потім – мир.  Зараз з підтримкою Заходу, НАТО і США виграйте війну, а тоді пам’ятайте, за що ви воювали. Пам’ятайте про цінності: політичну свободу, незалежність, верховенство права», – заявив посол.

Вільям Тейлор зазначив, що чим раніше Україна досягне успіху на фронті, тим краще. Росія має значно більше населення і може залучити багато росіян, принаймні тих, які не втекли з країни. Росія має перевагу у кількості солдат, хоча для їхнього навчання потрібно багато часу. Але Росія може дозволити собі бути повільною і не поспішати. Українці не можуть собі цього дозволити – діяти повільно. Українцям потрібно перемагати швидко і якомога скоріше. 

Україна знаходиться в ситуації, коли треба вигравати і війну, і мир одночасно. Коли одночасно з допомогою фронту треба рубати на корню будь-які російські моделі, треба боротися за свободу слова, за цінності і справедливість. Тільки тоді ми переможемо глобально. І тільки тоді у нас є шанс на ефективне врядування і демократичний розвиток, вважає Тейлор.

Нагадаємо, що після перемоги у війні з Росією Україна матиме ще багато роботи. Один із основних викликів – реінтеграція тимчасово окупованих територій. За словами Кирила Буданова, день перемоги настане, але потім необхідно буде сильно видозмінити економіку та переглянути бачення нових союзів та альянсів.

Раніше начальник ГУР пояснив, як смерть Путіна вплине на ситуацію в Росії.

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Теги: Україна Вільям Тейлор перемога війна

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