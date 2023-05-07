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Нардеп від «Батьківщини» пропонує вивчити ідею перетворення України в монархію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нардеп від «Батьківщини» пропонує вивчити ідею перетворення України в монархію
Власенко наголошує що саме монархія, наприклад, в Іспанії допомогла подолати багато проблем в середині країни після періоду правління диктатора Франко
фото ілюстративне

Сергій Власенко: «А може і Україні після війни запросити когось із нащадків Скоропадського і стати конституційною монархією?»  

Народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко вважає, що українській владі слід серйозно замислитися про перехід України до монаршої форми правління після завершення війни. Про це Власенко, натхненний коронацією Чарльза ІІІ, написав у Fаcebook.

«А може і Україні після війни запросити когось із нащадків Скоропадського і стати конституційною монархією? А лідер найбільш рейтингової політичної партії зможе претендувати на посаду премʼєр-міністра. Питання без жартів і сарказму», – повідомив нардеп.

Власенко пропонує Україні перейти до монаршої форми правління
Власенко пропонує Україні перейти до монаршої форми правління

Власенко наголошує що саме монархія, наприклад, в Іспанії допомогла подолати багато проблем в середині країни після періоду правління диктатора Франсіско  Франко. «А такі країни, як Норвегія, Данія та  Швеція будучі монархіями, можуть слугувати взірцем у захисті прав соціально вразливих верств населення», – зазначив політик.

До відома, нардепка від «ЄС» Вікторія Сюмар назвала людину, яка може скласти політичну конкуренцію Зеленському та Порошенку на виборах. 

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Теги: Сергій Власенко політика реформа

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Політика

Нардеп від «Батьківщини» пропонує вивчити ідею перетворення України в монархію
Нардеп від «Батьківщини» пропонує вивчити ідею перетворення України в монархію
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