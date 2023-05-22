Одна з країн ЄС пропонує прийняти саміт щодо української формули миру: деталі

Данія хотіла б провести у липні мирний саміт щодо України

Данія хотіла б прийняти саміт у липні, спрямований на пошук миру між Україною та Росією, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, передає Reuters.

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«Якщо Україна вирішить, що настав час провести таку зустріч, це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, захотіла б провести цю зустріч у себе», – сказав глава МЗС Данії.

Він також висловив переконання, що на такому саміті мають бути присутніми не лише союзники України.

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«Для початку нам потрібно докласти певних зусиль, щоб створити глобальну прихильність до організації такої зустрічі. Необхідно підвищити інтерес і залучення таких країн, як Індія, Бразилія і Китай», - сказав Расмуссен.

При цьому він зауважив, що йому важко уявити участь Росії у такому саміті.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті G7 у Хіросімі запропонував у липні зібрати міжнародний саміт, присвячений українській формулі миру.

Раніше повідомлялося, що Данія має намір допомогти українським пілотам опанувати західні винищувачі F-16.