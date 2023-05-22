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Одна з країн ЄС пропонує прийняти саміт щодо української формули миру: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Одна з країн ЄС пропонує прийняти саміт щодо української формули миру: деталі
Данія пропонує прийняти Україну на мирні переговори
фото з відкритих джерел

Данія хотіла б провести у липні мирний саміт щодо України

Данія хотіла б прийняти саміт у липні, спрямований на пошук миру між Україною та Росією, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, передає Reuters.

«Якщо Україна вирішить, що настав час провести таку зустріч, це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, захотіла б провести цю зустріч у себе», – сказав глава МЗС Данії.

Він також висловив переконання, що на такому саміті мають бути присутніми не лише союзники України.

«Для початку нам потрібно докласти певних зусиль, щоб створити глобальну прихильність до організації такої зустрічі. Необхідно підвищити інтерес і залучення таких країн, як Індія, Бразилія і Китай», - сказав Расмуссен.

При цьому він зауважив, що йому важко уявити участь Росії у такому саміті.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті G7 у Хіросімі запропонував у липні зібрати міжнародний саміт, присвячений українській формулі миру.

Раніше повідомлялося, що Данія має намір допомогти українським пілотам опанувати західні винищувачі F-16.

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Теги: президент саміт Китай Данія добровольці Індія Бразилія Володимир Зеленський Україна міністр

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