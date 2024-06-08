Бої за Вовчанськ: ЗСУ повідомили, хто нині контролює місто

Такий вигляд має Вовчанськ після ворожих обстрілів та запеклих боїв

Українські захисники завдають значних втрат окупантам на Харківському напрямку

Більшу частину міста Вовчанська на Харківщині контролюють Збройні сили України. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в етері телемарафону.

«Більша частина міста контролюється повністю Силами оборони України, а та частина, де намагаються перебувати російські військовослужбовці, вона під нашим вогневим контролем», – розповів спікер.

За його словами, українські захисники завдають максимальних втрат окупантам і намагаються просуватися вперед для звільнення всіх наших територій.

«Втрати ворога на тому напрямку (Харківському – «Главком») безповоротні санітарні складають понад 130 осіб, знищено один танк, вісім артилерійських систем, дев’ять автомобілів, а також понад 40 БПЛА. Ну і звісно, 36 укриттів особового складу разом з особовим складом. Також на тому напрямку морські піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців. Це було кілька офіцерів та кілька солдатів російської армії», – зазначив Волошин.

Нагадаємо, що українські сили на Вовчанському напрямку намагаються завдати максимальних втрат російським військам та нещодавно відбили невизначені позиції в місті. 5 червня російські війська продовжили наступ поблизу Липців, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська зосереджують основні зусилля на північ від Харкова: на Липцях і Глибокому.

До слова, днями Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував захоплення Вовчанська Харківської області. Зокрема, колаборант відстежував напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ.