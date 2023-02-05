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Ембарго в дії: Росія більше не може постачати нафтопродукти до ЄС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ембарго в дії: Росія більше не може постачати нафтопродукти до ЄС
ЄС вводить ембарго у відповідь на агресивну війну Росії проти України
фото з відкритих джерел

Набрав чинності граничний рівень цін на нафтопродукти з РФ

У неділю, 5 лютого, набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із Росії, зокрема бензину, дизеля, гасу, нафти та мазуту. Основою для нового порядку є санкції, які були затверджені 27 країнами – членами європейської спільноти у червні минулого року у відповідь на агресивну війну Росії проти України.

Євросоюз погодив ембарго на морські постачання нафти та нафтопродуктів із Росії 3 червня 2022 року. Початок дії заборони відкладався. У результаті ембарго на морські постачання російської нафти до країн Євросоюзу почало діяти 5 грудня 2022 року. Виняток було зроблено для Болгарії, під санкції не потрапили також постачання трубопроводом «Дружба». Обмеження наразі діють до 1 липня.

Наприкінці листопада 2022 року країни ЄС остаточно схвалили заборону на морські постачання нафтопродуктів із РФ з 5 лютого 2022 року. Виняток зроблено для Софії та Загреба. До кінця 2023 року вони можуть закуповувати газойль. Прага також може поки що купувати російське дизпаливо.

Передбачено «перехідний період у 55 днів для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які були придбані та завантажені на судно до 5 лютого 2023 року та розвантажені до 1 квітня 2023 року», зазначили у Раді ЄС.

Набрав чинності граничний рівень цін на нафтопродукти з РФ

З 5 лютого також набуло чинності правило, що заклало основу для визначення стелі цін щодо морських перевезень російської нафти до третіх країн. Так, було встановлено поріг, за якого чи нижче якого постачальники нафтопродуктів із Росії звільнено від заборони їх транспортування до третіх країн морським шляхом, і навіть – на «технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу».

Гранична ціна на рівні $45 (близько 41 євро) за барель (159 літрів) встановлена на нафтопродукти, що торгуються зі знижкою до сирої нафти. До цієї категорії належить, наприклад, мазут. Друга гранична ціна – на рівні $100 (близько 92 євро) за барель - відноситься до нафтопродуктів високої переробки, які торгуються з премією до сирої нафти. До цієї групи належать бензин та дизельне паливо.

На міжнародних біржах барель дизельного палива з постачанням до Європи до заборони торгувався приблизно близько 100-120 євро.

ЄС обмежує Росії джерела фінансування

Євросоюз послідовно продовжує обмежувати Росії джерела фінансування, які Кремль може використати для ведення агресивної війни проти України. Так, 3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення, яким встановила граничну ціну на сиру нафту на рівні $60 (близько 55 євро) за барель.

Європейська заборона на імпорт російської нафти і введена західними країнами стеля цін на неї коштує Росії 160 млн євро щодня, підрахували аналітики хельсінкського Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA). Про це йшлося у доповіді, опублікованій 11 січня.

Теги: ембарго Європейський союз санкції росія нафтопродукти нафта

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