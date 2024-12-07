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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Рубль знову зміцнився. Що далі

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

«Укорінений у нас метод оцінки чужої та своєї економіки залежно від «стабільності, а краще зміцнення» національної валюти тієї чи іншої країни щодо долара»

Російський рубль знову менший за значення 100 за долар.

Зате кілька днів у нас був хайп на тему «рубль 200».

«Прогнозували» і 130, і 140.

Ще раз повторю: укорінений у нас метод оцінки чужої та своєї економіки залежно від «стабільності, а краще зміцнення» національної валюти тієї чи іншої країни щодо долара – глибоко помилковий, порочний і віддає вторинністю та імпортом чужого монетарного суверенітету.

Це «латиноамериканська модель» у найгіршому значенні цього слова, яка і в Латинській Америці вже давно не існує.

Це фінансовий неоколоніалізм.

Але найголовніше, це абсолютно хибний інструмент оцінки свого та чужого благополуччя.

Оцінювати потрібно рівень складності економіки, темпи зростання ВВП, динаміку промислового розвитку, створення нових робочих місць, рівень безробіття, розвиток критичної інфраструктури та енергетики, динаміку наявних доходів населення, соціальні стандарти.

Курсове плоске мислення не дозволяє нам оцінити успішні моделі зростання країн, таких як Туреччина.

Хоча в нас чомусь не замислюються, чому в Туреччині все так погано з курсом, але економіка країни йде вперед.

А в нас було все так «добре» (до війни), але економіка чомусь падала до сировинної ями.

Ось тому в нас і голосують за політиків, які обіцяють або курс 5, або курс 8.

І оцінюють шанси краху економіки РФ, залежно від курсу рубля до долара. Прямо фетиш якийсь.

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Джерело
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Теги: росія курс валют економіка рублі

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Олексій Кущ

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