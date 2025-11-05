Головна Світ Економіка
Експорт російської нафти різко скоротився через санкції США – Bloomberg

Середньомісячні обсяги перевезень нафти з російських портів становили 3,58 млн барелів на день
Нещодавні американські санкції серйозно вплинули на експорт нафти з Росії

Морські поставки російської сирої нафти різко зменшилися, найбільше з січня 2024 року, оскільки нові санкції США змусили ключових покупців утриматися від придбання нафти з Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За чотиритижневим середнім показником, до 2 листопада обсяги відвантажень із російських портів становили 3,58 млн барелів на добу, що на 190 тис. менше, ніж переглянута цифра за період до 26 жовтня.

Просідання потоків вдарило по нафтових доходах Москви, які впали до мінімуму з серпня, на тлі заборони США на співпрацю з двома найбільшими експортерами РФ: «Роснєфть» і «Лукойл». НПЗ у Китаї, Індії та Туреччині беруть паузу в закупівлях підсанкційних вантажів і шукають альтернативи – принаймні наразі.

Російські експортери продовжують вантажити нафту на танкери, але нафтопереробники не поспішають закачувати її у свої резервуари. Через це обсяг російської нафти в морі зріс до понад 380 млн барелів – на 27 млн барелів, або 8% від початку вересня, за даними Bloomberg щодо танкерів.

Разом Індія, Китай і Туреччина забирають понад 95% морського експорту сирої нафти РФ, тож компенсувати навіть помітне скорочення їхніх закупівель майже неможливо. Москва, ймовірно, й далі завантажуватиме танкери, навіть якщо вантажі лишатимуться у «плавучому зберіганні». Тож нафта на морі ставатиме дедалі важливішим індикатором впливу останніх санкцій.

Нагадаємо, найбільші турецькі нафтопереробні заводи почали купувати значно більше неросійської сирої нафти у відповідь на останні західні санкції, спрямовані на обмеження фінансування війни Росії проти України.

До слова, російський нафтовий гігант «Лукойл» заявив, що має намір продати свої міжнародні активи після запровадження США санкцій проти нього та його дочірніх структур.

