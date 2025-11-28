Головна Світ Економіка
Золоті резерви РФ стрімко зменшуються – розвідка

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Золоті резерви РФ стрімко зменшуються – розвідка
Росія розпродає золотові резерви через дефіцит ресурсів
фото з відкритих джерел

Масові продажі золота скорочують резерви Росії, які й без того перебувають під тиском санкцій та обмеженої ліквідності

Центральний банк Росії вперше розпочав прямі продажі золота зі стратегічних резервів на внутрішньому ринку. Продажі відбуваються для підтримки рубля, закриття бюджетних дір і латання ліквідності корпорацій. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Центробанк РФ до 2025 року не продавав золото комерційним учасникам ринку – він лише приймав його від Міністерства фінансів, нарощуючи власні резерви. Тепер же регулятор переходить до прямих продажів, тоді як Фонд Національного добробуту стрімко втрачає ліквідні активи: з 113,5 млрд дол. у 2022 році до 51,6 млрд дол. у 2025-му. Обсяги золота у структурі фонду скоротилися на 57 % – із 405,7 т до 173,1 т.

У 2025 році обсяги продажів можуть сягнути 30 млрд дол. (приблизно 230 т золота), а у 2026 році – щонайменше 15 млрд дол. (115 т). У відомстві наголосили, що така масштабна монетизація резервів пришвидшує виснаження запасів, котрі і без того перебувають під тиском санкцій та падіння доступних валютних інструментів.

Стратегія продажу золота дозволяє нібито оперативно підживлювати бюджет та утримувати стабільність рубля. Однак у довгостроковій перспективі це поглиблює дефіцит ліквідних резервів, робить державні фінанси більш залежними від розпродажу активів і обмежує можливості майбутніх валютних інтервенцій.

У СЗРУ додали, що фактичне «проїдання» резервів – включно із золотом, що десятиліттями вважалося недоторканим – акцентує , наскільки звуженим став фінансовий простір Москви в умовах санкційного тиску.

Нагадаємо, що Росія є власницею одного з найбільших у світі запасу золота, також країна входить до світових лідерів із виробництва дорогоцінного металу. За даними китайських журналістів, експорт дорогоцінного металу приносить РФ величезні прибутки, на цьому фоні між Москвою і Пекіном якийсь час тому сталося цікаве непорозуміння. 

Золоті резерви РФ стрімко зменшуються – розвідка
Золоті резерви РФ стрімко зменшуються – розвідка
