Зеленського затримали співробітники ФСБ Росії після отримання першої частини хабаря

Новосибірський гарнізонний військовий суд вирішив долю однофамільця президента України, військовослужбовця Володимира Зеленського у справі про хабар, позбавивши його військового звання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як випливає з судових матеріалів, військовий запросив 1,5 млн рублів, натомість обіцяючи надати громадянину можливість демонтувати одну з будівель, яка була довірена йому в охорону на території військового містечка. Він пообіцяв туди безперешкодний проїзд для будівельної техніки, щоб робітники виконали роботи і надалі вивезли будівельне сміття.

Зеленського затримали співробітники ФСБ Росії після отримання першої частини хабаря. Гроші були вилучені.

Фігуранту оголошено обвинувальний вирок: Зеленський отримав дев'ять років у виправній колонії суворого режиму. Крім того, додатково обвинувачений отримав штраф у розмірі 1,5 млн рублів. Його також позбавили права обіймати посади в держорганах, які пов'язані із здійсненням функцій представника влади, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на строк чотири роки.

Крім іншого, Зеленський також більше не має військового звання.

До слова, росіянин Сергій Зеленський скаржився, що через своє прізвище не може отримати на батьківщині ні якісне медичне обслуговування, ні роботу.