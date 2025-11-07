Головна Країна Події в Україні
Президент повідомив, коли Росія зазнала рекордних втрат на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент повідомив, коли Росія зазнала рекордних втрат на фронті
Президент наголосив, що завдяки збільшенню кількості БпЛА Україна перемагає зараз на фронті
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зеленський озвучив найбільші втрати окупантів від початку повномасштабної війни

Найбільших втрат росіяни зазнали у жовтні. Йдеться про 25 тис. ліквідованих. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу, на якому був присутній «Главком».

Президент наголосив, що всі дані про 25 тис. втрат ворога мають відеопідтвердження за допомогою безпілотників. Він додав, що це найбільші втрати окупантів від початку повномасштабної війни.

За словами глави держави, саме завдяки збільшенню кількости БпЛА Україна зараз має перевагу на фронті.

Нагадаємо, що протягом минулої доби українські захисники знищили 1 170 окупантів. Зокрема, РФ втратила 65 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Раніше військові частини та підрозділи Військово-морських Сил Збройних Сил України, діючи у складі угруповань та поза ними, опублікували звіт про орієнтовні втрати російських окупаційних військ за жовтень 2025 року.

Військово-морські Сили наголошують, що противник продовжує нести втрати серед особового складу та техніки, але дані щодо деяких позицій ще уточнюються.

