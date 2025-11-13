Головна Світ Економіка
Нафта РФ «застрягла»: Bloomberg фіксує безпрецедентне накопичення сировини через санкції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Нафта РФ «застрягла»: Bloomberg фіксує безпрецедентне накопичення сировини через санкції
Зростання видобутку РФ та страх санкцій призвели до скупчення нафти
фото: Reuters

На танкерах у світовому океані скупчився мільярд барелів нафти

Приблизно мільярд барелів нафти накопичився на танкерах у морях та океанах по всьому світу. Непропорційно велика частка цього обсягу – сировина з країн, які перебувають під санкціями, що вказує на збої у світовій торгівлі. Як пише «Главком» із посиланням на Bloomberg, з кінця серпня обсяг нафти, що перебуває на суднах і не вивантажується, значно зріс.

Близько 40% цього приросту забезпечила сировина з країн, що перебувають під санкціями – Росії, Ірану та Венесуели (або це нафта з неясним походженням). Навіть за найнижчою оцінкою (близько 20%), ця частка є більшою, ніж сукупна частка цих трьох країн у світовому видобутку. Це є прямим доказом того, що обмежувальні заходи справді спричиняють збої в нафтовій торгівлі.

Аналіз Bloomberg демонструє, що основну частину підсанкційної нафти, яка накопичилася на танкерах, становлять саме російські поставки.

Цьому сприяли кілька факторів:

  • Росія збільшує морські відвантаження, оскільки нарощує видобуток у рамках угоди з партнерами щодо ОПЕК+.
  • Частину сировини, ймовірно, перенаправили в експортні термінали через атаки України на нафтопереробні заводи (НПЗ). Індійські та китайські НПЗ останнім часом остерігаються приймати великі партії російської нафти, побоюючись вторинних санкцій.

Аналітики Clarksons Securities підтверджують, що частина зростання обсягу нафти справді пов'язана з посиленням західних санкцій, через які російська нафта «застрягла на суднах» і не може бути вивантажена.

Хоча скупчення нафти не означає, що її не буде продано, це створює ризик для глобального ринку, якому загрожує надлишок пропозиції.

До слова, Китай знайшов альтернативу російській нафті. У листопаді Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, замінивши її сировиною із Саудівської Аравії. Згідно з підрахунками Kpler, у цьому місяці Китай імпортує 926 тис. барелів нафти на день з Росії, що на 36% менше, ніж у жовтні, коли постачання досягли 1,45 млн барелів на добу. Водночас китайські НПЗ збільшили імпорт нафти із Саудівської Аравії на 500 тис. барелів на день, до 1,78 млн барелів на добу, порівняно з 1,2 млн в жовтні.

