Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 8 березня 2026 року

Ізраїль вдарив по нафтових об'єктах Ірану, неспокійна ніч була у Саудівській Аравії, Бахрейні, Кувейті, безпілотники атакували Армавір у Краснодарському краї РФ, біля посольства США в Осло стався вибух.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 8 березня:

Ізраїль вдарив по Ірану

Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня фото 1
фото: соціальні мережі

Армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю повітряних ударів по іранській столиці, під час яких серія потужних вибухів пролунала у східних, південних та північно-західних районах міста. 

За даними іранських державних медіа, спільною ціллю ізраїльських та американських сил став нафтопереробний завод та резервуари нафтових сховищ біля Тегерану. На тлі ескалації адміністрація Трампа, оминаючи Конгрес через надзвичайний стан, терміново передала Ізраїлю 12 000 авіабомб для продовження військових операцій проти Ірану.

Безпілотники атакували Краснодарський край

Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня фото 2
скріншот з відео

У ніч на 8 березня безпілотники атакували місто Армавір у Краснодарському краї РФ.

Повідомляється, що під удар безпілотників потрапило ЗАТ «НП НБ ЮНК» – Накопичувальна перевалочна нафтобаза «Південна нафтова компанія». Окупанти повідомили про пожежу.

Іран атакував країни Перської затоки

Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня фото 3
фото з відкритих джерел

У ніч на 8 березня країни Перської затоки зазнали масованих ударів безпілотниками та ракетами. 

Найбільш критична ситуація склалася в Кувейті, де дрони-камікадзе атакували сховище палива на території міжнародного аеропорту. Армія країни підтвердила пряме влучання у об'єкти життєво важливої інфраструктури, що спричинило масштабну пожежу.

Біля посольства США в Осло пролунав вибух

Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня фото 4
фото: AFP

У столиці Норвегії поблизу американського посольства стався вибух. 

За інформацією місцевої поліції, інцидент трапився у ніч на 8 березня, близько першої години ночі за місцевим часом. Наразі правоохоронні органи Осло офіційно підтвердили факт вибуху, проте зазначили, що повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило. 

Ізраїль вдарив по Бейруту: ціллю стали іранські командири

фото: Reuters

Щонайменше четверо людей загинули та десять отримали поранення внаслідок авіаудару Ізраїлю по готелю Ramada, розташованому в самому центрі ліванської столиці. 

За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, ракета влучила в одну з готельних квартир. Цей напад став резонансним через його локацію: зазвичай ізраїльська авіація атакує південні передмістя Бейрута, які контролюються «Хезболлою», проте цього разу під ударом опинився центральний район міста.

Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила факт проведення «точного удару» в межах столиці Лівану. 

Інші важливі новини: 

