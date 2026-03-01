Ізраїль та Саудівська Аравія схилили Трампа до ударів по Ірану – WP

Масштабна повітряна кампанія США призвела до ліквідації аятоли Алі Хамене

Видання The Washington Post, посилаючись на власні поінформовані джерела, розкрило кулуарні подробиці прийняття рішення про атаку на Тегеран. Як зазначає видання, масштабна повітряна кампанія США, що призвела до ліквідації аятоли Алі Хаменеї, стала результатом тривалого тиску з боку лідерів Ізраїлю та Саудівської Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За словами чотирьох джерел, наслідний кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман протягом останнього місяця здійснив кілька приватних телефонних дзвінків Трампу, закликаючи його до нападу на Іран, попри його публічну підтримку дипломатичного вирішення перемовин між Вашингтоном і Тегераном.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу продовжив свою довготривалу публічну кампанію, закликаючи США завдати ударів по Ірану.

Зазначається, що спільні зусилля Ізраїлю та Саудівської Аравії допомогли переконати Трампа віддати наказ про початок масштабної повітряної кампанії проти політичного керівництва та військових Ірану, яка вже з першої хвилини призвела до загибелі аятоли Алі Хаменеї та кількох інших високопоставлених іранських чиновників.

Слід зауважити, що удари по Ірану розпочалися попри оцінку розвідки США, яка дійшла висновку, що іранські сили навряд чи становлять безпосередню загрозу для материкової частини Сполучених Штатів упродовж наступного десятиліття.

Нагадаємо, на тлі масштабних військових ударів та втрати контролю над частиною внутрішніх процесів, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив про створення тимчасової ради керівництва у неділю, 1 березня 2026 року.

Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що є кілька хороших кандидатів на посаду керівника Ірану після того, як стало відомо про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

На запитання CBS News у телефонному інтерв'ю, хто, на його думку, може бути головним в Ірані, Трамп відповів: «Я точно знаю, хто, але не можу вам сказати».

Коли у президента уточнили, чи є в Ірані хтось, кого він би волів бачити лідером, він відповів: «Так, я думаю, що так. Є кілька хороших кандидатів».

Трамп не уточнив, кого саме він має на увазі.