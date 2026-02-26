Адміністрація США обговорила сценарій із першим ударом Ізраїлю по Ірану

У Білому домі вважають, що атака Ізраїлю може змінити політичний контекст для можливих дій США

Радники президента США Дональда Трампа обговорюють сценарій, за якого Ізраїль може першим завдати удару по Ірану до потенційної військової операції Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням видання Politico.

Двоє обізнаних співрозмовників розповіли, що у Білому домі вважають такий варіант політично вигіднішим. За їхніми словами, ізраїльський удар і подальша відповідь Тегерана можуть створити підґрунтя для підтримки американських виборців у разі втручання США.

«В адміністрації та навколо неї існує думка, що політична ситуація буде набагато кращою, якщо ізраїльтяни завдадуть удару першими й самостійно, а іранці завдадуть удару у відповідь, даючи нам більше підстав для дій», – сказав один зі співрозмовників видання.

Інше джерело зазначило, що в разі атаки Іран, ймовірно, відповість масштабно. «У нас є багато активів у регіоні, і кожен з них є потенційною ціллю. І вони не перебувають під захистом «Залізного купола». Тому ймовірність американських жертв є високою. А це несе великий політичний ризик», – зауважив він.

Співрозмовники також припускають, що найімовірнішим сценарієм може стати спільна операція США та Ізраїлю, незалежно від того, хто завдасть першого удару.

Заступниця речниці Білого дому Анна Келлі, коментуючи публікацію, заявила: «ЗМІ можуть продовжувати спекулювати на думках президента скільки завгодно, але тільки президент Трамп знає, що він може зробити, а що ні».

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф під час приватної зустрічі заявив, що будь-яка угода з Іраном має безстроково обмежувати ядерну програму Тегерана.