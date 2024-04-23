Одна з європейських держав почне відправляти нелегальних мігрантів назад до їхньої країни

Ріші Сунак: Перший рейс із шукачами притулку до Руанди відправиться, ймовірно, через 10-12 тижнів

У ніч на вівторок, 23 квітня, Палата лордів схвалила британський урядовий законопроєкт про висилку нелегальних мігрантів у Руанду. Тож тепер законопроєкт стане законом. Про це повідомляє Sky News.

Протягом декількох тижнів члени Палати лордів виступали проти цієї схеми, яка передбачає депортацію шукачів притулку, що прибувають до Великої Британії на невеликих човнах, назад до африканської країни, і намагалися змусити міністрів внести зміни до суперечливого законодавства.

Але після кількох раундів так званого «пінг-понгу», під час якого законопроєкт протягом вечора понеділка «кружляв» між обома палатами парламенту, і депутати, і члени Палати лордів погодилися з планом.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив, що законопроєкт стане законом «протягом декількох днів», додавши, що його проходження через Палату лордів стало «знаковим моментом у нашому плані зупинити човни».

Схему з Руандою вперше запропонував Борис Джонсон два роки тому як спосіб утримати нелегалів від небезпечних подорожей через Ла-Манш. Але вона зіткнулась з широкою критикою з боку опозиційних партій, благодійних організацій і навіть деяких урядовців, і жоден рейс так і не вилетів до Руанди, незважаючи на попередні обіцянки прем’єр-міністра.

В країні залишається чимало критиків ідеї цього механізму, які заявляють, що ця модель аморальна та може порушувати міжнародне право, що може знову створити проблеми для Британії. Ріші Сунак вже заявляв, що не дозволить іноземним судам заблокувати плани, та що Сполучене Королівство навіть готове розглядати вихід з Європейського суду з прав людини.

Сунак раніше вже заявляв, що перший рейс із шукачами притулку до Руанди відправиться через 10-12 тижнів.

До слова, Британія розпочала переговори з чотирма країнами, які можуть приймати нелегальних мігрантів, що висилаються з королівства. Як пише газета The Times, посилаючись на документи британського МЗС, що потрапили в її розпорядження, діалог з цього питання ведеться з Вірменією, Ботсваною, Кот-д'Івуаром і Коста-Рікою.