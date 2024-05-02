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Велика Британія починає затримувати мігрантів, яких збираються депортувати до Руанди

Катерина Іванова
glavcom.ua
Велика Британія починає затримувати мігрантів, яких збираються депортувати до Руанди
Людей, яких вважають мігрантами, висаджують з корабля британських прикордонних сил, коли вони прибувають у порт Дувра у Великій Британії
фото: REUTERS/Chris J. Ratcliffe

Ріші Сунак: Перший рейс із шукачами притулку до Руанди відправиться, ймовірно, через 9-11 тижнів

Британська влада почала затримувати мігрантів, готуючись до відправлення їх до Руанди протягом наступних дев’яти-одинадцяти тижнів. Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, парламент минулого місяця схвалив закон, який дозволяє повернути шукачів притулку до Руанди, якщо вони прибувають до Великої Британії без дозволу.

На фотографіях, оприлюднених у середу міністерством внутрішніх справ Великої Британії, видно, як співробітники імміграційної служби посадили одного чоловіка у фургон, а іншого вивели з дому в наручниках.

«Наші спеціалізовані групи правоохоронних органів працюють у темпі, щоб швидко затримати тих, хто не має права тут (в країні - ред.) перебувати, щоб ми могли звільнити рейси», – заявив міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі в заяві в середу.

Очікується, що деякі профспілки та благодійні правозахисні організації, які виступають проти такої міграційної політики, оскаржуватимуть затримки біженців та повернення їх додому.

Цього року понад 7500 мігрантів прибули до Англії на невеликих човнах із Франції. Уряд вважає, що новий закон утримає людей від небезпечної подорожі через Ла-Манш. До слова, тільки минулого тижня загинуло п'ятеро людей, намагаючись здійснити переправу.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 23 квітня, Палата лордів схвалила британський урядовий законопроєкт про висилку нелегальних мігрантів у Руанду. Тож тепер законопроєкт стане законом.

В країні залишається чимало критиків ідеї цього механізму, які заявляють, що ця модель аморальна та може порушувати міжнародне право, що може знову створити проблеми для Британії. Ріші Сунак вже заявляв, що не дозволить іноземним судам заблокувати плани, та що Сполучене Королівство навіть готове розглядати вихід з Європейського суду з прав людини. 

До слова, Британія розпочала переговори з чотирма країнами, які можуть приймати нелегальних мігрантів, що висилаються з королівства. Як пише газета The Times, посилаючись на документи британського МЗС, що потрапили в її розпорядження, діалог з цього питання ведеться з Вірменією, Ботсваною, Кот-д'Івуаром і Коста-Рікою.

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Теги: міністр закон політика документи Велика Британія модель влада парламент переговори Ріші Сунак законопроєкт

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