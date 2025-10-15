Свириденко обговорила з міністром фінансів США санкції проти РФ

Свириденко та Бессент обговорили співпрацю заради енергетичної безпеки Європи

США готові співпрацювати з країнами G7, щоб посилити тиск на РФ та ті держави, які купують російську нафту. Про це повідомила глава українського уряду Юлія Свириденко за підсумками розмови з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, передає «Главком».

«Продовжуємо діалог лідерів наших держав та рухаємося швидкими темпами. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування Фонду, але вже сьогодні формується перший «пайплайн» потенційних проєктів. Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі. Україна – це надійний партнер для сміливих українсько-американських бізнес-проєктів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Свириденко та Бессент обговорили співпрацю заради енергетичної безпеки Європи. «Росія має втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни проти України. Маємо чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами. Європейська і трансатлантична єдність тут відіграє ключову роль», – наголосила прем'єрка України.

«Окремий акцент на санкціях. Вдячна секретарю Бессенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти. Дякуємо американській адміністрації. Продовжуємо координувати наші зусилля для посилення України за основними напрямками – оборона, санкції, фінансова підтримка», – зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, Україна запровадила нові антиросійські санкції. Під обмеження потрапили особи і компанії, які причетні до підтримки воєнної машини РФ і обходу санкцій.