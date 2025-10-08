Головна Світ Політика
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання: у США зростає напруга

Трамп: У нас є Закон про повстання не просто так. Якби люди гинули, а суди чи губернатори нас стримували – звісно, я б це зробив
Закон про повстання надає президенту США право застосовувати армію або федералізувати Нацгвардію для боротьби з внутрішніми заколотами

Президент США Дональд Трамп заявив , що може скористатися Законом про повстання – документом, який дозволяє главі держави розгортати військові сили всередині країни. Це може статися, якщо суди чи губернатори й надалі блокуватимуть відправку підрозділів Нацгвардії до міст, якими керують демократи. Заява президента посилила дискусію щодо можливого використання армії для придушення внутрішніх заворушень, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Як відомо, закон про повстання – це федеральне законодавство, що надає президенту США право застосовувати армію або федералізувати Нацгвардію для боротьби з внутрішніми заколотами. Хоча він відомий як Закон 1807 року, сучасна його версія об’єднує положення низки актів від 1792-го до 1871-го років.

Документ дозволяє військовим брати участь у діях, заборонених у мирний час, наприклад, у арештах чи обшуках. Президент може його активувати у випадку «незаконних змов чи повстань», що загрожують владі уряду, тоді армія отримує право «примусово відновлювати порядок».

Раніше Трамп використовував іншу норму – розділ 12406 Кодексу США, який дозволяє залучати Нацгвардію для охорони федеральних установ, але не для виконання поліцейських функцій.

Цей закон викликає суперечки, оскільки американська політична традиція відокремлює армію від цивільних справ. Засновники держави остерігалися, що надмірна влада президента над військом може загрожувати демократії. Саме тому було ухвалено Закон Поссе Комітатус 1878 року, який забороняє армії втручатися у внутрішні правоохоронні процеси. Закон про повстання є винятком із цього правила, тому правозахисники вважають його небезпечним інструментом, який може перетворити військових на «внутрішню поліцію».

Під час спілкування з журналістами в Білому домі Трамп зазначив, що поки не активував цей закон, але готовий це зробити:

«У нас є Закон про повстання не просто так. Якби люди гинули, а суди чи губернатори нас стримували – звісно, я б це зробив», – заявив він.

У 2020 році, під час протестів після смерті Джорджа Флойда, Трамп уже погрожував скористатися законом, але тоді відмовився від цього кроку.

За даними Служби досліджень Конгресу, Закон про повстання застосовували десятки разів, однак після 1960-х років украй рідко. Востаннє у 1992 році, коли після виправдання поліцейських, які побили афроамериканця Родні Кінга, в Лос-Анджелесі почалися масові заворушення. Тоді губернатор Каліфорнії сам попросив федеральну допомогу.

Зазначається, що Трамп може діяти без згоди губернаторів. Закон допускає як ситуації, де потрібна згода губернатора, так і випадки, коли президент може діяти самостійно. Зазвичай лідери домовляються, але в 2005 році Джордж Буш-молодший утримався від застосування закону під час урагану «Катріна» через спротив місцевої влади.

Судова влада зазвичай не втручається у військові рішення президента, хоча, як нагадують юристи, «повна повага не означає повну безконтрольність». Так, нещодавно суддя в Орегоні заблокував відправку військ до Портленда, наголосивши, що суди мають право оцінювати дії влади, якщо вони загрожують громадянам.

Нагадаємо, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом конфліктував з Дональдом Трампом через федералізацію та розгортання Національної гвардії в Каліфорнії після протестів проти депортації – та деяких заворушень – у Лос-Анджелесі. Ньюсом виступив із публічним зверненням, звинувативши Дональда Трампа у зловживанні владою та закликав американців протистояти президенту США.

Як повідомлялося, Окружний суд США Північного округу Каліфорнії визнав, що президент США Дональд Трамп перевищив свої повноваження, коли наказав ввести війська до Каліфорнії через протести. Рішенням поділився губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. 

