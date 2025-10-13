Підписання угоди про припинення вогню в Газі, візит глави дипломатії ЄС до Києва. Головне за 13 жовтня

США та три ще три країни є головними посередниками у процесі мирного врегулювання між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС

США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про припинення вогню у Газі, візит голови дипломатії ЄС Каї Каллас до Києва, Миколу Поворозника звільнено з посади першого заступника голови КМДА. «Главком» склав добірку новин 13 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Миколу Поворозника звільнено з посади першого заступника голови КМДА

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що сьогодні його останній день на посаді. Раніше в мережі зʼявилося фото розпорядження про те, що мер Києва Віталій Кличко звільнив його.

Київрада висловила недовіру першому заступнику очільника КМДА ще у червні, на єдиному засіданні Київради, яке вдалося провести влітку. Після цього рішення Кличко відсторонив його від виконання обов’язків. Проте в липні Печерський суд визнав рішення Київради неправомірним (цей орган дійсно не має права звільняти заступників голови КМДА – голосування про недовіру було, скоріше, політичним сигналом Кличку). Кличко на всі закиди щодо свого соратника посилався на це судове рішення, а сам Поворозник писати заяву щодо відставки навідріз відмовлявся.

Суд змінив запобіжний захід водію Mercedes, який побив велосипедиста у Києві

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, якого підозрюють в побитті велосипедиста. Йому призначили тримання під вартою на два місяці з можливістю внести 5 млн грн застави.

30 вересня 44-річному водію Mercedes-Benz Олександру Хілику було повідомлено про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.

Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки

Королівська шведська академія наук оголосила лауреатів премії Шведського державного банку з економічних наук 2025 року на згадку про Альфреда Нобеля. Нагороду отримали троє економістів: Джоель Мокір (американсько-ізраїльський економіст), Філіп Агьон (французький економіст) та Пітер Говітт (канадський економіст). Науковців відзначено «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями».

Джоель Мокір відзначений «за визначення передумов для сталого зростання завдяки технологічному прогресу». Філіп Агьон та Пітер Говітт отримали нагороду «за теорію сталого зростання завдяки творчому руйнуванню».

Візит голови дипломатії ЄС Каї Каллас до Києва

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вранці 13 жовтня прибула до Києва. Вона повідомила, що Євросоюз виділяє €10 млн на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Також Кая Каллас зауважила, що ЄС виділяє €6 млн на допомогу депортованим Росією українським дітям та жертвам сексуальних злочинів агресорів.

США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про припинення вогню у Газі

Президент США Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі. Підписання відбулося під час саміту в єгипетському місті Шарм-еш-Шейх. Президент США подякував за досягнення того, що, на його думку, було «найскладнішою» угодою.

Світові лідери обговорювали подальші кроки в рамках мирного плану, запропонованого раніше Трампом. Раніше Ізраїль і угруповання ХАМАС за посередництва США, Катару і Туреччини домовилися про припинення вогню, звільнення заручників, яких ХАМАС утримував більш як два роки, і відведення ізраїльських військ з ряду позицій в Газі.