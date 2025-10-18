Головна Світ Політика
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Міністр фінансів США Скотт Бессент та віцепрем’єр Китаю Хе Ліфен обговорять шляхи уникнення подальшої ескалації у торговельних відносинах
Головна тема переговорів США та Китаю – зниження мит

Новий раунд торговельних переговорів між США та Китаєм може відбутися вже наступного тижня. Основною темою зустрічі стане питання зниження мит між двома найбільшими економіками світу, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Під час зустрічі міністр фінансів США Скотт Бессент та віцепрем’єр Китаю Хе Ліфен обговорять можливі шляхи уникнення подальшої ескалації у торговельних відносинах. Бессент уточнив, що попередньо поспілкується з Ліфеном, а потім делегації зустрінуться в Малайзії, щоб підготуватися до переговорів між президентами двох країн.

«Ми з ним і делегацією зустрінемося в Малайзії – ймовірно, за тиждень, починаючи із завтрашнього дня, щоб підготуватися до зустрічі двох президентів», – зазначив глава Мінфіну США.

Раніше президент Дональд Трамп висловив оптимізм щодо результатів переговорів, заявивши, що вони можуть призвести до нової торговельної угоди та послабити напруження між Вашингтоном і Пекіном.

«Я думаю, у нас усе йде дуже добре. Думаю, ми налагоджуємо відносини з Китаєм», – сказав Трамп, додавши, що зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном може все таки відбутися на саміті АТЕС у Південній Кореї в жовтні.

Раніше міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інформацію про запровадження Сполученими Штатами 500% тарифів проти Пекіна.

Речник зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь заявив, що Китай неодноразово висловлював свою позицію щодо закупівлі російської нафти. За його словами, торговельне та енергетичне співробітництво Китаю з Росією є законним і правомірним.

Нагадаємо, як писав The Telegraph, президент США Дональд Трамп працює над створенням так званого фонду перемоги України. Він фінансуватиметься коштом нових тарифів на імпорт із Китаю.

Американський лідер доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту представити план європейським партнерам напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в п’ятницю, 17 жовтня. «Але наші українські або європейські союзники повинні бути готові приєднатися. Ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери підтримають нас», – наголосив чиновник.

Стратегія передбачає запровадження 500% мита на імпорт із Китаю, а отримані кошти планується спрямувати на закупівлю озброєння для української армії. 

Теги: переговори США Сі Цзіньпін Дональд Трамп Китай

