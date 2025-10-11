Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти

У США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems

Компанія ще не надала пояснень щодо причин вибуху

10 жовтня, в Теннессі, США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems, внаслідок якого 18 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами правоохоронців, існують підстави вважати зниклих – загиблими, але точну кількість жертв ще не встановлено.

Шериф округу Хамфріс Кріс Девіс під час прес-конференції заявив: «Це була одна з найруйнівніших ситуацій, з якими я стикався у своїй кар'єрі. Короткого пояснення цьому не буде», – зазначивши, що потрібно буде багато часу, щоб з'ясувати причину вибуху.

Спочатку шериф повідомив, що 19 осіб зникли безвісти, але пізніше з'ясувалося, що одну з тих, хто вважався зниклою, знайшли вдома.

Компанія Accurate Energetic Systems, що займається розробкою та виробництвом вибухових речовин для військових, аерокосмічних і комерційних ринків, ще не надала пояснень щодо причин вибуху.

Мер округу Хікман Джим Бейтс,розповів CNN, що на заводі не було серйозних проблем із безпекою, хоча у 2014 році стався невеликий вибух, внаслідок якого одна особа загинула, а троє були поранені.

На відео з місця події видно полум'я і густий дим, що підіймався з поля уламків, а мешканці, що знаходилися за кілька кілометрів від місця події, повідомляли, що відчули вибух.

На вебсайті компанії зазначено, що вона виробляє та випробовує вибухові речовини. Завод складається з восьми будівель і розташований серед лісистих пагорбів поблизу міста Бакснорт, яке знаходиться приблизно за 97 км на південний захід від Нашвілла.

