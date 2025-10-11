Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти
У США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems
фото: Reuters

Компанія ще не надала пояснень щодо причин вибуху

10 жовтня, в Теннессі, США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems, внаслідок якого 18 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами правоохоронців, існують підстави вважати зниклих – загиблими, але точну кількість жертв ще не встановлено.

Шериф округу Хамфріс Кріс Девіс під час прес-конференції заявив: «Це була одна з найруйнівніших ситуацій, з якими я стикався у своїй кар'єрі. Короткого пояснення цьому не буде», – зазначивши, що потрібно буде багато часу, щоб з'ясувати причину вибуху. 

Спочатку шериф повідомив, що 19 осіб зникли безвісти, але пізніше з'ясувалося, що одну з тих, хто вважався зниклою, знайшли вдома.

Компанія Accurate Energetic Systems, що займається розробкою та виробництвом вибухових речовин для військових, аерокосмічних і комерційних ринків, ще не надала пояснень щодо причин вибуху. 

Мер округу Хікман Джим Бейтс,розповів CNN, що на заводі не було серйозних проблем із безпекою, хоча у 2014 році стався невеликий вибух, внаслідок якого одна особа загинула, а троє були поранені.

На відео з місця події видно полум'я і густий дим, що підіймався з поля уламків, а мешканці, що знаходилися за кілька кілометрів від місця події, повідомляли, що відчули вибух.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

На вебсайті компанії зазначено, що вона виробляє та випробовує вибухові речовини. Завод складається з восьми будівель і розташований серед лісистих пагорбів поблизу міста Бакснорт, яке знаходиться приблизно за 97 км на південний захід від Нашвілла.

Раніше у Ньюбурзі, штат Індіана, сталася масштабна хімічна пожежа на території заводу PBTT. Згідно з повідомленням диспетчерської служби округу Воррік, пожежі супроводжували вибухи.

Читайте також:

Теги: пожежа вибух завод США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останнім часом РФ активно почала погрожувати Штатам
ISW: Кремль намагається через старі домовленості змусити США відмовитись допомагати Україні
9 жовтня, 09:42
Плани адміністрації передбачають переорієнтацію програми, призначеної для надання притулку тим, хто тікає від війни та голоду
Адміністрація Трампа планує скоротити кількість біженців – NYT
4 жовтня, 10:37
Внаслідок займання вигоріло близько 20 кв. м кімнати
Вибух павербанка в Токіо: шестеро людей госпіталізовані
26 вересня, 11:04
Дрони атакують Бориспіль
На Київщині чутно вибухи: Бориспіль під ударом російських БпЛА 
22 вересня, 01:55
Поліцейського завантажують у гелікоптер медичної евакуації після стрілянини
Стрілянина у Пенсильванії: троє офіцерів загинули, нападника ліквідовано
18 вересня, 03:13
Серед людей немає загиблих чи постраждалих, але компанія знову зазнала значних матеріальних втрат
Ворог атакував логістичний центр «Епіцентру» на Київщині: компанія заявила про значні збитки
16 вересня, 11:31
Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка
Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка
15 вересня, 01:16
США стверджують, що зміни допоможуть впорядкувати глобальну систему надання притулку
США закликатимуть ООН обмежити права на надання притулку в світі
13 вересня, 04:41
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
12 вересня, 10:04

Соціум

Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти
Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти
Лауреатка Нобелівської премії миру неочікувано присвятила її Трампу
Лауреатка Нобелівської премії миру неочікувано присвятила її Трампу
Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина
Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина
Давно забутий сорт кави може стати альтернативою арабіці
Давно забутий сорт кави може стати альтернативою арабіці
Нобелівський комітет перевіряє витік інформації про переможця премії миру після підозрілих ставок
Нобелівський комітет перевіряє витік інформації про переможця премії миру після підозрілих ставок
Трамп пройшов медичне обстеження: оголошено результати
Трамп пройшов медичне обстеження: оголошено результати

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua