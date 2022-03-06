ЧАЕС: наші станційники тримаються вже 11 день

Схоже, що окупанти навіть не розуміють, якої шкоди всьому світу можуть нанести

Країни НАТО мають закрити небо над Україною. Інакше постраждають усі

Ситуація на Чорнобильській атомній електростанції залишається напруженою.

Нагадаю, зміна працівників на ЧАЕС перебувають в полоні окупантів вже більше 11 днів.

Їх годують один раз в день. Зв’язку з ними немає.

Сьогодні їм хотіли роздати «гуманітарну» допомогу, привезли російське телебачення.

Утім, начальник зміни в гучномовець оголосив, що всі співробітники станції від «допомоги» відмовляються.

На Семиходах була залишена стара форма «Новарки», французька фірма, яка будувала конфаймент над 4 енергоблоком, вороги переодягнулись в неї і самі роздавали собі гуманітарку (їжу та цигарки) під відеокамери для сюжету росіянського телебачення.

Окрім цього, зараз з’явилась ще тисяча нових «зелених та хамовитих» непроханих гостей.

Наші співробітники станції просять розповсюдити інформацію про те, що жодної «допомоги» окупантів вони не приймали.

Наші станційники тримаються вже 11 діб.

Також підкреслю, що ще до війни зверталась до прем’єр-міністра змінити директора станції.

Прошу також уряд та Енергоатомом подбати про безпеку на інших АЕС.

А країни НАТО закрити небо над Україною. Інакше постраждають усі.

Джерело: блог Ольги Василевської-Смаглюк

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